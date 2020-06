Een nieuwe schildering op de plek waar Blind Walls Gallery begon: Mols Parking

BREDA - In opdracht van Blind Walls Gallery maakte het Bredase ontwerpduo Rob en Robin een nieuwe muurschildering op de Mols Parking, de plek waar Blind Walls Gallery ooit begon. Het verhaal achter de schildering is gebaseerd op het verhaal van Annie van Gils, die al ruim 60 jaar naast de Mols Parking woont.



Op de Mols Parking zijn al veel Blind Walls te vinden, van zowel lokale als internationale kunstenaars, maar er was ruimte genoeg voor nog een muurschildering. Rob van den Belt en Robin van Gurp kijken vanuit hun ontwerpstudio uit op de muur en waren dan ook meteen enthousiast toen ze werden gevraagd om een ontwerp te maken. Het is de eerste muurschildering die het ontwerp duo maakt in opdracht van Blind Walls Gallery.



Het ontwerp is geïnspireerd op een verhaal van Annie van Gils, die inmiddels ruim 60 jaar naast de Mols Parking woont. In haar jonge jaren zorgden de vele bedrijven en ambachten die gevestigd zaten op en rondom deze plek voor een bijna constante stroom aan leveranciers en bezorgwagens. Annie en haar leeftijdsgenoten mochten daarom niet buiten spelen in de buurt, en dus speelde ze noodgedwongen met haar broers en zussen in de achtertuin die maar een paar tegels groot was. Rob en Robin wisten de krappe ruimte, drukte en automobielen in een treffend beeld te vatten dat duidelijk naar spelende kinderen verwijst. Bij de muurschildering is ook een animatie die middels Augmented Reality te zien is tijdens de rondleidingen van Blind Walls Gallery



Hoewel het terrein flinke veranderingen heeft doorgemaakt, is het vandaag de dag nog steeds een drukke plek met veel auto’s en weinig ruimte voor spel. Al werd er afgelopen weken regelmatig een potje tennis gespeeld door studenten.

Rob en Robin zijn geen onbekenden voor de organisatie. Naast Blind Walls Gallery werkt de organisatie aan Graphic Matters, een ontwerp platform en gelijknamig festival. Voor de zevende editie van Graphic Matters in 2019 ontwierpen Rob en Robin de pre-campagne, en maakten ze een serie billboards die tijdens het festival te zien was op de Veilingkade (genaamd NO VISUAL IS WORTH A THOUSAND WORDS). Zowel de campagne als billboards wonnen onlangs de zilveren European Design Award.