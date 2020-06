Weerbericht Breda: 'Komende week geleidelijk warmer'



BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 8 juni en de komende dagen.



Een opvullend lagedrukgebied ligt bij Denemarken en neemt in activiteit af. Het is nog wel in staat om enkele buien af te strooien boven Nederland. Een rug van hoge luchtdruk ligt boven de Britse eilanden. Haar invloed neemt de komende dagen langzaam toe.



Verwachting voor maandag 8 juni 2020

Het is vandaag wisselend bewolkt met af en toe zonnige momenten, maar ook bewolkte perioden. Plaatselijk kan er een regenbui vallen. De wind waait gemiddeld zwak tot matig, 2 tot 3 Beaufort, uit het noordwesten. De temperatuur blijft rond 16 of 17 graden hangen. Het voelt frisjes aan.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag

De wind is naar het noorden gedraaid en zwak tot matig, gemiddeld met 2 tot 3 Beaufort. Er worden wolkenvelden aangevoerd met soms de zon er tussendoor. Het blijft overwegend droog. De temperaturen gaan een fractie omhoog naar 18 graden.



Woensdag

De windrichting is woensdag uit noordoost en matig, 3 Beaufort. Daarmee wordt nog iets zachtere lucht aangevoerd met maxima tot 19 graden. Wel blijven er nog vrij veel wolken met af en toe zonneschijn.



Donderdag

Het wordt donderdag warmer en zonniger. De maxima lopen op naar ca 22 graden bij een matige noordoostenwind van 3 of 4 Beaufort gemiddeld.



Vrijdag

Er staat vrijdag een matige oostenwind (3 Beaufort). De aangevoerde lucht wordt nog wat warmer met 24 of 25 graden. Het is veelal zonnig.







Zo was het weer gisteren (zondag 8 juni 2020)

Maximumtemperatuur 19,8 graden

Minimumtemperatuur 9,8 graden

Neerslag 14,1 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 8 juni 2020 om 08:00 uur