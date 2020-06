Breda zet 50 wifi-sensoren in om drukte in de binnenstad via telefoons te meten

BREDA - De gemeente Breda gaat de drukte in de binnenstad meten met behulp van vijftig wifi-sensoren. De sensoren zijn in staat het aantal bezoekers met een mobiele telefoon waarvan de wifi aanstaat, te tellen. Door het realtime meten en analyseren van gegevens kan bepaald worden of te grote drukte een onveilige of onprettige situatie oplevert. Voorheen gebeurde dit door handmatige en steekproef tellingen. De informatie wordt ook gebruikt om de druktemeter te verbeteren, die bezoekers via Whatsapp (nummer 06-11778060) kunnen raadplegen.

In 2016 besloot de gemeente al om de wifi-sensoren te plaatsen als hulpmiddel voor het project Breda Smart City. Er werden diverse proeven mee gedaan en onderzocht binnen welke kaders de toepassing geoorloofd is. De sensoren kunnen ook ingezet worden om slimme toepassingen in de stad te realiseren, bijvoorbeeld om diensten als vuilnis ophalen en gladheidsbestrijding te optimaliseren. De uitwerking daarvan is in volle gang.

Wethouder Boaz Adank (binnenstad) is enthousiast over het systeem. “Het zal ons enorm helpen om onze binnenstad te verbeteren en veiliger te maken.” Alhoewel het systeem ook zonder de coronacrisis zou zijn ingevoerd, kan het nu wel helpen bij het mijden van de drukte. “Vorige week maandag is de horeca weer opengegaan. Hoe mooi is het als je op tijd kunt zien dat het te druk wordt in de binnenstad en je de bezoekers en ondernemers kunt waarschuwen voor te drukke situaties.”

Privacy

Het systeem verwerkt bij het tellen van bezoekers alleen het versleutelde identificatie- nummer van de telefoon. De gegevens van de eigenaar en het telefoonnummer worden niet bekend. De ontvangen data worden onmiddellijk versleuteld zodat dit niet terug te herleiden is naar de persoon. De verwerking van de gegevens gebeurt door de gemeente zelf. Na maximaal 48 uur worden de datasets verwijderd. De gemeente streeft ernaar die termijn nog te verkorten naar 24 uur.

Voor de ingebruikname van het systeem is er een privacy risicoanalyse gemaakt met strikte randvoorwaarden volgens de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Zo worden aan de randen van het te meten gebied informatieborden geplaatst waarop bezoekers van de binnenstad worden geïnformeerd over de wifi-sensoren en de locaties van de metingen. Daarnaast zal op de website van de gemeente informatie komen over mogelijkheden de eigen privacy te beschermen en komt er een interactieve kaart met de exacte locaties van de wifi-sensoren.