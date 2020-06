Werkzaamheden aan A16 bij knooppunt Galder: minder rijstroken beschikbaar

BREDA - Rijkswaterstaat voert vanaf morgen werkzaamheden uit aan de A16 tussen knooppunt Galder en de grens met België. Hierdoor zijn er minder rijstroken dan normaal beschikbaar voor het verkeer.

De werkzaamheden van 30 juni tot en met 4 juli aan de A16 richting Antwerpen zijn verdeeld in twee fases. In de eerste fase zijn er minder rijstroken beschikbaar. Dit betekent dat van dinsdag 20.00 uur tot woensdag 06.00 uur en woensdag 20.00 uur tot donderdag 06.00 uur er maar één rijstrook open is voor het doorgaande verkeer.

Daarnaast is de A16 tussen knooppunt Galder en de Belgische grens afgesloten voor al het verkeer van donderdag 2 juli 21.00 uur tot vrijdag 3 juli 06.00 uur en vrijdag 3 juli 21.00 uur tot zaterdag 4 juli 21.00 uur. Dit is de tweede fase. Tijdens beide fases is parkeergelegenheid/verzorgingsplaats Hazeldonk- West vanaf 17.00 uur afgesloten voor het verkeer om deze tijdig leeg te krijgen.

Doordat er minder rijstroken beschikbaar zijn kan er verkeershinder ontstaan. De extra reistijd kan oplopen tot 30 minuten.



Omleidingsroutes

Het verkeer komende vanuit Rotterdam in de richting van Antwerpen wordt omgeleid via de A17 richting Roosendaal, de A58 richting Bergen op Zoom en de A4 richting Antwerpen. Een andere optie voor deze automobilisten is om via de A29 en A4 te rijden. Verkeer komende vanuit Utrecht en ’s-Hertogenbosch in de richting van Antwerpen kan rijden via de A59, de A16, de A58 en de A4. Lokaal verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Regulier onderhoud

Deze onderhoudswerkzaamheden vallen onder het Groot Variabel Onderhoudscontract 2020 dat Rijkswaterstaat laat uitvoeren. Het betreft regulier onderhoud dat wegennet, viaducten, bruggen en tunnels periodiek nodig hebben, zoals asfaltering, vervangen van voegovergangen en onderhoud aan de vangrail. Met als doel een vlotte en veilige doorstroming voor de weggebruiker. Onderhoudswerkzaamheden zijn weersgevoelig. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden mogelijk geen doorgang vinden en worden ze opnieuw ingepland.