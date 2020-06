Wethouder Quaars maakt proefrit op eerste Bredase e-deelscooter

BREDA - Wethouder Daan Quaars nam vandaag de eerste elektrische deelscooter van Breda in ontvangst. In totaal krijgt de gemeente vierhonderd stuks.

Donderdagmiddag maakte wethouder Daan Quaars een proefrit op de eerste Bredase elektrische deelscooter. In totaal moet Breda straks vierhonderd exemplaren krijgen. De eerste tweehonderd stuks worden in etappes over Breda uitgezet. Na de zomer komen er nog een tweehonderd. De scooters worden kriskras door de stad uitgezet. Je kunt met de elektrische deelscooter zo'n vijftig tot honderd kilometer rijden.

"De e-deelscooter is slim, schoon en flexibel te gebruiken", zegt wethouder Quaars. "We zien dat mensen momenteel heel goed nadenken over hoe ze van a naar b gaan. Hoe mooi is het dan dat je als stad andere soorten vervoer aan kan bieden." Met de e-deelscooter rijd je makkelijk van of naar het station, kom je fris aan op je werk of bij je studie of doe je makkelijk een boodschapje in de binnenstad. "Ik ben heel benieuwd hoe Bredanaars hier gebruik van gaan maken. De data bieden ons inzicht wát de meest populaire routes zijn en zo kunnen we effectief inspelen op wat mensen vragen."



Foto: Gemeente Breda

App

Voor het gebruiken van de e-scooter moet je minimaal zestien jaar zijn en in het bezit zijn van een scooter- of autorijbewijs. Via de app van Check en/of GO Sharing kun je een e-scooter zoeken, reserveren, openen en weer afsluiten. De kosten van een rit variëren tussen de 23 en 29 cent per minuur gebruik. Je parkeert de scooters binnen het verzorgingsgebied dat zichtbaar is in de app. Als de accu leeg is, wordt die ter plekke door de bedrijven Check en Go Sharing vervangen. Voor het parkeren van de scooter gelden dezelfde regels als voor het parkeren van de fiets: bij nietjes of daarvoor geschikte stallingen.



De gemeente heeft met de twee bedrijven afgesproken hoe het gebruik van de scooters goed geregeld wordt. De gemeente gebruikt het komend jaar als leerperiode om te zien waar en hoe het één en ander gereguleerd moet worden. Over een jaar wil de gemeente een vergunningenstelsel klaar hebben, waarna bedrijven in kunnen schrijven om met meer deelmobiliteit in de stad aan de slag te gaan.