Van kazerneterrein tot stadspark: Veel animo om mee te praten over ontwikkeling Seeligkwartier

BREDA - Woensdag 1 juli is de stadsdialoog over het Seeligkwartier. Deze bijeenkomst vindt om 19.00 uur plaats in de Teruggave. Er hebben zich veel meer mensen aangemeld dan veilig in de zaal passen. De bijeenkomst is daarom ook live te volgen via BredaNu. Op www.bredanu.nl/gasthuisvelden vinden mensen de livestream en kunnen reageren op wat er gezegd wordt. Zo kan iedereen die dat wil meedenken over de toekomst van dit bijzondere stuk Breda.

Het kazerneterrein en het gebied van het belastingkantoor worden in 2024 ontwikkeld tot stadswijk en stadpark. Tijdens de stadsdialoog op 1 juli komen verschillende perspectieven op het gebied – van buurvrouw, bakker, wethouder en schooldirecteur – samen in een dialoog. Met de aanwezigen wordt besproken wat het Seeligkwartier nu is, wat het in de toekomst zou kunnen zijn en wat er moet gebeuren om te zorgen dat het echt van meerwaarde wordt voor Breda. Het gesprek wordt geleid door verbindingsmaker Marieke Beekers en stedenbouwkundige Jurrian Arnold van Open Kaart, het bureau dat met Bredanaars de visie op het karakter van dit gebied opstelt.

Vanwege de corona-maatregelen kon maar een klein deel van de geïnteresseerden een plek krijgen in de zaal. In samenwerking met BredaNu wordt de avond online live uitgezonden. Daar kunnen mensen niet alleen meekijken, maar ook vragen stellen en suggesties aandragen. Deze worden in het gesprek ingebracht.

Meer dan een gesprek

In de afgelopen tijd zijn door studenten van BUas, Open Kaart en videomakers ProducedbyMM gesprekken gevoerd met verschillende bewoners en experts. Ook kinderen van basisscholen de Weerijs en Petrus Paulus gingen aan de slag met het gebied. De stadsdialoog wordt opgebouwd rond video-impressies van deze ideeën. De bijeenkomst is het eerste publieke moment om samen na te denken over de onderwerpen die Bredanaars belangrijk vinden voor het gebied.

Tijdens de avond worden de thema’s bepaald die na de zomer besproken gaan worden tijdens themabijeenkomsten. Daar zullen ook verschillende mogelijkheden voor het gebied worden besproken, zoals woningbouw en inrichting van het park. Ook de kosten en opbrengsten van verschillende ideeën komen dan aan bod. Zo worden Bredanaars serieus meegenomen om tot een breed gedragen plan te komen. Welke onderwerpen dan zeker niet mogen missen, daarover kunnen mensen op 1 juli meedenken.

Gemist? Een samenvatting van de bijeenkomst zal later terug te zien zijn op de projectwebsite www.gasthuisvelden.nl