De marathon van Breda: Rennen, wandelen of fietsen langs de historie van de stad

BREDA - Zondag 5 juli 2020 vindt de (bijna) eerste Coronaproof marathon van Nederland plaats. In Breda! De marathon is voor iedereen toegankelijk. Alles mag: hardlopen, duo-loop, run-bike-run, fietsen, wandelen.

Het parcours voor dit hardloopevenement loopt langs de zogeheten 'lansen', opvallende palen die in de grond rondom het centrum van Breda geplaatst zijn. Deze 67 palen vormen samen een cirkel van circa 42 kilometer, de afstand van de klassieke marathon. Op deze manier komt het Spaans-Nederlandse verleden al rennend tot leven. De 'lansen' staan namelijk op de plaatsen waar in 1624/1625 de kampementen stonden van waaruit het Spaanse leger de stad Breda heeft belegerd. Deze belegering was uiteindelijk succesvol en de overgave van Breda werd door de Spaanse kunstenaar Diego Velázquez vastgelegd op het kunstwerk 'De sleuteloverdracht', oftewel Las Lanzas. Het origineel hangt in het Prado museum in Madrid, maar een reproductie hangt in het Bredase stadhuis.

Dit evenement is bedacht in het kader van de Spaanse wielerwedstrijd Vuelta. Nu deze niet doorgaat, heeft een aantal enthousiaste hardlopers deze alternatieve marathon bedacht. Check voor de route de site. Print de Spaanse vlag, spelt 'm op je shirt en je bent herkenbaar als deelnemer. Een medaille krijg je niet. Maar als je de route volgens plan loopt, kun je wel als herinnering ergens een Vuelta-keycord oppikken.

Let op:

* Geen inschrijving

* Geen organisatie

* Geen tijdsregistratie

* Funrun en zelfvoorzienend