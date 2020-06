Deur op een kier voor Breda Drijft: Mogelijk toch nog een editie in 2020

BREDA - De deur staat op een kier voor Breda Drijft. Waar de organisatie in april nog liet weten dat het zomerse evenement niet door kon gaan, bood de persconferentie van Mark Rutte afgelopen week nieuwe kansen. De organisatie is nu in gesprek met de gemeente om mogelijk toch nog dit jaar een (kleine) versie van Breda Drijft te organiseren.

De boodschap die Breda Drijft 22 april communiceerde was kort maar krachtig: Alle evenementen tot 1 september zijn verboden. En dat betekent dat ook Breda Drijft 2020 niet doorgaat. Maar afgelopen week kwam er verrassend nieuws. Het algemene verbod op meld- en vergunningplichtige evenementen wordt per 1 juli opgeheven. En dat betekent dat de deur ineens tóch weer op een kier staat voor Breda Drijft dat eigenlijk 19 juli zou plaatsvinden.

Uitdaging

De organisatie van Breda Drijft is momenteel in overleg met de gemeente Breda over de mogelijkheden. "Het evenement zal enkel georganiseerd zal worden als dit op een veilige en verantwoorde manier kan gebeuren", laat de organisatie weten. En dat betekent dat de organisatie voor flink wat uitdagingen staat. Hoe de corona-proof versie van Breda Drijft er precies uit zou moeten zien, kunnen ze dan ook nog niet zeggen. "Hoe de invulling van het evenement eruit gaat zien en een mogelijke data van dit evenement zullen allemaal moeten blijken uit de gesprekken met de gemeente." Maar één ding is zeker. Als het veilig kan én mag, dan wil Breda Drijft graag tóch nog een spetterende editie neer gaan zetten in 2020.

Versoepelingen

Het algemene verbod op meld- en vergunningplichtige evenementen wordt per 1 juli opgeheven. Het is aan de lokale autoriteiten om te bepalen of organisatoren hun activiteit voldoende op anderhalve meter in kunnen richten en of er nog aan andere specifieke voorwaarden moet worden voldaan. De procedure voor het aanvragen van een vergunning kost tijd en het zal dus een aantal weken duren voordat de eerste evenementen weer plaatsvinden.