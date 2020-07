Bijzondere voorstelling in de Grote Kerk: De impact van corona 'verwoord' in dans en muziek

BREDA - In de Grote Kerk vinden van maandag 20 juli tot en met vrijdag 31 juli bijzondere voorstellingen plaats. Het is een belevenis met dans, live muziek en 'spoken word' over de impact en het verlies teweeggebracht door COVID-19.

De gemeente Breda maakt met deze voorstelling van troost en schoonheid een gebaar naar de stad. De Grote Kerk organiseert deze bijzondere reeks in nauwe samenwerking met de Stilte, Chassé Theater, Daan Manneke, Aart Bergwerff, Cappella Pratensis, Dyane Donck en Stroom.

Samen met Bredase culturele organisaties die hun talenten inzetten om elkaar en Breda te inspireren, bieden de gemeente Breda en de Grote Kerk een bijzondere beleving. Live muziek, dans en ‘spoken word’, nemen bezoekers mee door de kerk, waarbij deuren zich openen en heden, verleden en toekomst samenkomen.

De toegang is gratis, maar reserveren via het Chassé Theater is noodzakelijk.