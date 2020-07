De trouwbranche in zwaar weer: 'De versoepelde maatregelen zijn niet genoeg'

BREDA - De Nederlandse trouwbranche loopt door de coronacrisis tot nu toe al 385 miljoen euro omzet mis. Dat omvat 56,8 procent van de totale omzet van de branche in 2020.

Met name ondernemers in trouwvervoer lopen veel verwachte omzet mis: 73,8 procent. Weddingplanners missen ongeveer twee derde van hun omzet over 2020 (68,3 procent). Ook trouwambtenaren, stylisten en verkopers van decoratie hebben in 2020 sterk afgenomen inkomsten (64,7 procent van de omzet).

Die misgelopen omzet loopt dit jaar mogelijk nog verder op. Bruidsparen verplaatsten hun bruiloft in veel gevallen naar een datum in 2021, maar ook naar het najaar van 2020 werden bruiloften verplaatst. De belangrijkste reden voor uitstel is voor hen anderhalve meter afstand houden tot gasten; een maatregel die voorlopig nog niet lijkt te verdwijnen.

Meer dan 100 gasten

Ook al zijn er nu meer gasten welkom bij een bruiloft, slechts 42 procent van de locaties kan meer dan 100 gasten ontvangen op minstens anderhalve meter afstand tot elkaar. 28 procent van de trouw- en feestlocaties kan zelfs minder dan 50 gasten ontvangen.