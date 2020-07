Bredase Nora breekt alle records en geeft als één van de eerste koeien 200.000 liter melk

BREDA - 200.000 liter melk. Zoveel melk gaf koe 'Nora 265' gedurende haar hele leven. En dat is een bijzondere prestatie, want Nora is pas de vierde koe in Nederland die dit magische getal heeft bereikt. En wereldwijd is zij de 24ste koe die zoveel melk geeft. "We hebben wel vaker 100.000-liter-koeien, maar dit is echt zeldzaam", vertelt Adrion van Beek. Hij runt samen met zijn vrouw Lisette van Beek-Peeters het melkveebedrijf op De Rith in Breda.

Adrion en Lisette laten het bijzondere moment niet zomaar voorbij gaan. Koe Nora is vandaag gehuldigd op het familiebedrijf. De bijna 19-jarige Nora is de trots van het melkveebedrijf. "Het is echt een koe met karakter", vertelt Adrion trots. "Andere koeien hebben ontzag voor haar. Het is een heel wijs dier met een eigen willetje. Ze zoekt ook nooit ruzie met andere koeien." Ondanks haar hoge leeftijd heeft Nora nog een goede gezondheid. Gemiddeld wordt een melkkoe namelijk ongeveer acht jaar oud. Negentien jaar is dan ook uniek.

Gewoontedier

Nora is de afgelopen jaren nooit ziek geweest. "Ze heeft een vast ritme", vertelt Adrion. "De koeien lopen vrij in een grote stal. Nora kiest ervoor altijd in dezelfde box liggen. Ze loopt ook graag in de wei waar ze op een klein afstandje naar haar soortgenoten kijkt." Op het bedrijf van Adrion en Lisette worden de koeien twee keer per dag gemolken. Dat gebeurt stipt om 06.00 's ochtends en 18.00 uur 's ochtends. "Koeien zijn echte gewoontedieren, daarom wijken we van deze tijden nooit af. Jaren geleden versliep ik me een kwartiertje en toen waren de koeien echt uit hun doen. Dat is me daarna nooit meer overkomen. Ook voeren we twee keer per dag op hetzelfde tijdstip. Als het moet, laat ik daar om mijn eigen eten gerust voor staan, zodat ik op tijd ben", lacht Adrion.

Pensioen

Een koe wordt niet zomaar een 200.000 liter-koe. Daarvoor is de verzorging superbelangrijk, benadrukt Adion. "Je stelt je eigen leven in dienst van de koeien." Zeven jaar geleden bouwde de familie Van Beek een gloednieuwe melkstal. Alle dieren lopen nu vrij in een grote stal met grote zachte ligboxen en optimale ventilatie, niet onbelangrijk tijdens tropische dagen. De vitale Nora staat nog gewoon tussen alle andere koeien in de stal. Daar is ze het ook het liefste. De komende jaren mag ze daar haar oude dagen slijten. "Nora blijft gewoon tussen de andere koeien lopen, ook als we haar niet meer melken. Ze hoort echt bij ons bedrijf en mag hier haar pensioen doorbrengen."