Weerbericht Breda: 'Winderig weekend met af en toe regen'

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 3 juli en de komende dagen.



Brabant ligt aan de noordelijke flank van een zwakke rug van hogere luchtdruk. Boven het noorden van de Atlantische Oceaan ligt een lagedruk waarvan de fronten over de Britse eilanden uitstromen. Tijdens het weekend komen de fronten van dit systeem naar Brabant toe.



Verwachting voor vrijdag 3 juli 2020

Het is behoorlijk bewolkt, maar de meeste tijd droog. Plaatselijk kan er wel een enkele bui vallen. Later vanmiddag en aan het begin van de avond klaart het tijdelijk op met meer zon. De zuidwestenwind waait gemiddeld matig met 3 of 4 Beaufort. Maxima tot 21 graden.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag

In de nacht is een front met enige regen Brabant in getrokken. Zo kan de dag ook nog aanvangen, maar al snel zal het droog worden. Het blijft wel veelal bewolkt met een gemiddeld matige zuidwestenwind van 4 Beaufort en rukwinden tot 60 km/u. Maximumtemperaturen rond 20 graden.



Zondag

Het wordt een tamelijk winderige zondag met een gemiddeld matige tot vrij krachtige zuidwestenwind van 4 tot 5 Beaufort. Rukwinden zijn er tot 60 km/u. De dag start met opklaringen, doch gaandeweg de dag geraakt het bewolkt. Pas later op de middag en in de avond volgt regen. De temperatuur klimt naar rond 21 graden.



Maandag

De wind is naar het westen gedraaid en gemiddeld matig met 3 of 4 Beaufort. Het is wisselend bewolkt met in de loop van de dag de passage van een buienlijn. Maxima rond 20 graden.



Zonsopgang- en zonsondergangtijden voor vrijdag 3 juli 2020

Zon op: 05.29 uur

Zon onder: 22:00 uur

Daglengte: 16:31 uur



Zo was het weer gisteren (donderdag 2 juli 2020)

Maximumtemperatuur 22,2 graden

Minimumtemperatuur 14,8 graden

Neerslag 0,5 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 3 juli 2020 om 11:00 uur