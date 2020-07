Stijn organiseert een evenement voor mensen met zijn naam: 'We mikken op zo'n 200 Stijnen'

BREDA - Het begon in 2017 als een simpele, grappige actie. Vier jongens met de naam Stijn maakten een groepchat aan op Whatsapp en probeerden er zoveel mogelijk andere Stijnen aan toe te voegen. Maar daar bleef het niet bij. Inmiddels is er mechandise, en werd er al twee keer een evenement voor Stijnen georganiseerd. En 10 augustus vindt het 3e FeStijn plaats, bij STRND in Breda.

Een whatsappgroep vol met mensen met dezelfde naam. Het is grappig, en wordt daarom wel vaker gemaakt. Iedereen met dezelfde naam wordt eraan toegevoegd en beheerder gemaakt, zodat iedereen in de groep weer nieuwe mensen met dezelfde naam toen kan voegen. Zo groeit de groep als een olievlek. Het is precies wat vier Stijnen in 2017 ook deden. Maar zij gingen vervolgens veel verder dan dat. Er kwam een website, Instagramaccount, Facebook-pagina, merchandise én een eigen evenement: Het FeStijn.

Community

Stijn van Liempt (22) is de eigenaar van de Stijn maar Fijn. "We zijn in de loop der jaren gegroeid van en handjevol Stijnen in een whatsappgroep naar een heuse community", legt hij uit. En daar overdrijft hij niet mee. Stijn maar Fijn heeft ruim 2000 volgers op Instagram en een volle whatsappgroep met maar liefst 257 Stijnen. "We hebben zelfs een wachtlijst", legt hij uit. "Er kunnen maximaal 257 mensen in een groep zitten op Whatsapp. Soms stapt er een minder actieve Stijn uit, zodat weer één van de zeventig Stijnen van de wachtlijst kan worden toegevoegd."

FeStijn

Vorig jaar zetten de Stijnen een nieuwe stap. Na ruim een jaar contact te hebben gehad via social media en whatsapp, besloten ze een eigen evenement te organiseren: FeStijn. In de lente van 2018 werd het eerste FeStijn gegeven in Utrecht. Zo’n 30 Stijnen ontmoetten elkaar in een openbare club. "Daarom moesten de Stijnen iets hebben om elkaar aan te herkennen. Het StijnShirt is toen geboren." Ook vorig jaar werd er een evenement georganiseerd. Dat gebeurde op 8 juni 2019 in Amsterdam.

"Inmiddels vonden het wel weer tijd voor een nieuw FeStijn", legt Stijn uit. Daarvoor is deze keer Breda als locatie gekozen. Handig voor Stijn, die zelf in Breda studeert. Maar het is ook een ideale locatie voor al zijn mede-Stijnen. "Bij onze groep zijn niet alleen veel Nederlandse, maar ook steeds meer Belgische Stijnen aangesloten. Daarom hebben we gekozen voor Breda, want dat ligt natuurlijk mooi centraal."

Tickets

Aangezien Stijn zelf ook in Breda woont, was het voor hem extra makkelijk om een goede locatie te vinden. Hij benaderde daarvoor STRND. Zij werken graag mee aan het bijzondere evenement. "Het wordt een soort indoor FoodTruck festival met hapjes, drankjes, activiteiten als pingpongen, midgetgolf, jeu des boules, bordspellen en veel loungeplekken. En veel Stijnen!", legt Stijn uit. In totaal is er ruimte voor 200 Stijnen. Tickets kosten 7,95 euro. Stijn hoopt ze allemaal te verkopen. "We hebben de datum gekozen via een poll op Facebook, dus hopelijk zorgt dat ervoor dat er zoveel mogelijk Stijnen kunnen komen."