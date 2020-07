Meidoornstraat van 13 tot en met 20 juli op de schop

BREDA - De Meidoornstraat, tussen de Tuinzigtlaan en de Lunetstraat, gaat op de schop. Tijdens het werk is de Meidoornstraat afgesloten voor doorgaand autoverkeer.

Maandag 13 juli start de gemeente met onderhoud in de Meidoornstraat. Het werk is afhankelijk van het weer gereed op maandag 20 juli. Tijdens het werk is de Meidoornstraat afgesloten voor doorgaand autoverkeer. De aannemer voert het werk gefaseerd in werkbare delen uit.

Er wordt opnieuw gefreesd en er wordt nieuw asfalt aangebracht tussen de kruispunten. Verder vinden er reparaties plaats van slechte plekken aan het asfalt van het fietspad. Ook wordt er een coating aangebracht op de kruispunten voor betere zichtbaarheid en bescherming van het asfalt.

Bereikbaarheid

Tijdens het werk is de Meidoornstraat afgesloten voor doorgaand autoverkeer. De aannemer voert het werk gefaseerd in werkbare delen uit. Dit is nodig in verband met bereikbaarheid en omleidingen via de verschillende kruispunten. De fases zijn afhankelijk van de voortgang van de eerdere fases.

Het aanbrengen van de coating kan alleen als het weer optimaal is. Het is mogelijk dat kruispunten die al eerder weer vrij zijn gegeven voor verkeer tijdelijk worden afgesloten in verband met het aanbrengen en de uitharding van de coating. Voetgangers en fietsers kunnen hun weg vervolgen. Parkeren in de Meidoornstraat is niet mogelijk tijdens de werkzaamheden.

Beperken overlast

De werkzaamheden kunnen voor hinder zorgen. De gemeente probeert deze zoveel mogelijk te berperken. Heeft u een suggestie om de overlast te beperken of een vraag over dit bericht? Neem dan contact op met de gemeente via www.breda.nl/contact of telefoon 14 076.