Bredase Brouwerij Bliksem gaat een brouwerij beginnen in historische machinefabriek

BREDA - Brouwerij Bliksem heeft in samenwerking met 3 partners recent een proeflokaal geopend met een groot terras aan het water. Om onder andere te kunnen uitbreiden is een crowdfunding gestart. Inmiddels is 78 procent van het doelbedrag opgehaald.

Brouwerij Bliksem uit Breda, heeft in samenwerking met 3 partners recent een proeflokaal geopend met een groot terras aan het water. Dit is gevestigd bij de voormalige Machinefabriek Backer & Rueb, onder de naam BRACK Beer Construction. Bezoekers kunnen hier genieten van eigen gebrouwen bieren, in combinatie met eerlijk en smakelijk eten en geregeld live muziek en entertainment.

Crowdfunding

"De volgende stap is dat daar een micro brouwerij komt te staan waar de stoere en creatieve Bliksem bieren worden gebrouwen voor het proeflokaal en de lokale markt", aldus de brouwerij. "De overige plannen zijn; uitbreiding van het aanbod van houtgerijpte bieren, waarmee Bliksem landelijk Goud en Zilver heeft gewonnen op de Dutch Beer Challenge, en investeren in het merk waardoor Bliksem kan groeien tot de top van Nederland." Om dit waar te maken is brouwerij Bliksem een Crowdfunding gestart, waardoor fans, bierliefhebbers en andere betrokkenen mede-eigenaar kunnen worden van de brouwerij.

Inmiddels is al 78 procent van het doelbedrag van minimaal 150.000 euro opgehaald. De campagne sluit half augustus of eerder wanneer het maximale bedrag van 200.000 is behaald.

De crowdfunding vind je hier.