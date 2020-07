Zuylen komt met rustplaats speciaal voor NAC-supporters

BREDA - Tien jaar geleden werd het idee al geopperd, maar nu is het dan eindelijk zo ver. Zuylen krijgt een rustplaats speciaal voor NAC-supporters. "Zo kunnen fans voor altijd verbonden blijven met de club."

Zuylen is altijd bezig om het begraafpark interessanter te maken om te bezoeken. Daarom liggen er al jaren ideeën op tafel, die één voor één uitgevoerd worden. Eén van die ideeën is de rustplaats speciaal voor NAC-supporters. "Het idee is tien jaar geleden al geopperd, maar kwam dit jaar weer boven tafel", laat Roel Stapper directeur van Zuylen weten. "En nu hebben we er werk van gemaakt."

De uitvaartverzorger liet drie keramieken zuilen maken met een voetbal erboven op. "We zijn nog met NAC bezig om het logo te mogen gebruiken op deze zuilen", aldus Stapper. "Ook gaan we belijning aanbrengen op de rustplaats. Daardoor hopen we één groot geheel te maken. Zo zijn supporters niet alleen voor altijd verbonden met de club, maar ook met elkaar."

In totaal verwacht Stapper dat straks zo'n zestig NAC-supporters een speciale rustplaats kunnen krijgen. "Maar het mag groeien", laat hij weten. "Het ontwerp is nog niet helemaal af. Er is ruimte voor groei en aanpassingen."

Sinds bekend is dat Zuylen plaats krijgt voor special 'NAC-rustplaatsen' zijn er al twee aanvragen binnen. "We merken dat er toch wel vraag naar is", laat de directeur weten. "Sommige mensen willen zichzelf van zo'n bijzondere rustplaats verzekeren en reserveren bij leven al een plekje."