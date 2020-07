De breiwerkjes blijven binnen stromen bij Maurice, ook zonder Vuelta

BREDA - Breda wilde van de komst van de Vuelta een groot feest maken, en vroeg inwoners om initiatieven in te dienen om daarbij te helpen. Maar de afgelasting van de Vuelta gooide voor veel initiatieven roet in het eten. Toch is dat niet het geval bij kunstenaar Maurice Spapens waar bijna alle initiatieven nu stilliggen, gaat Spapens vol enthousiasme door.

'Fifty Shades of Red make everybody glad'. Dat is de naam van het project dat kunstenaar Maurice Spapens zou uitvoeren voor de komst van de Vuelta naar Breda. Spapens wilde zoveel mogelijk mensen bij het 'community art' project betrekken waarbij onder andere drie rode, gebreide shirts van ieder 26 m2 groot gecreëerd zouden worden, bestaande uit honderden rode breiwerkjes van van 21 bij 30 centimeter. Die zouden tijdens de Vuelta op de muur bij het Spanjaardsgat hangen. "Dat is natuurlijk een prachtige plek. Dat het kunstwerk daar mag hangen is echt een eer. Ik hoop dan ook van harte dat de Vuelta in 2022 alsnog naar Breda komt, en dat we dit project kunnen uitvoeren zoals het bedacht is."

Spapens had het project op een laag pitje kunnen zetten toen bekend werd dat de Vuelta niet naar Breda komt deze zomer, maar hij deed het tegenovergestelde. "De samenbreimomenten konden door het virus niet meer doorgaan. Maar tot mijn verbazing en blijdschap komen de breiwerkjes nog steeds massaal binnen!" En zo lang de breiwerken binnen blijven komen, blijft Spapens er actief mee bezig om er een kunstwerk van te maken.

Bewonderen

Wie ze wil bewonderen, kan dat doen bij het Stedelijk Museum. Daar liggen ze in de vorm van een hart nog tot 27 juli. Deze zomer hoopt Spapens het kunstwerk op de dagen waarop de Vuelta in Nederland zijn te exposeren in Utrecht, Den Bosch en Breda. En ondertussen droomt hij al verder dan dat. "Het lijkt me geweldig om alle breiwerkjes ergens in Brabant neer te leggen als één groot rood hart dat je kan zien vanuit de ruimte."

Spapens deed navraag bij André Kuijpers om erachter te komen wat daarvoor nodig is. "Hij vertelde dat naast de grootte, ook het contrast heel belangrijk is. De Chinese muur zie je bijvoorbeeld niet, omdat er niet genoeg contrast is. Maar dat komt met een rood hart op een groen weiland wel goed!" Dat het plan voor velen als onmogelijk klinkt, houdt Spapens in ieder geval niet tegen. "Mij is al zo vaak verteld dat dingen niet zouden kunnen. Bijvoorbeeld toen ik eind jaren 90 van vreemde munten een jurk wilde maken. Maar uiteindelijk lukte het, en is het nog steeds één van mijn meest bekende werken. Dus ik geloof dat alles kan!"