Grote vliegtuigbom uit Tweede Wereldoorlog gevonden in Prinsenbeek

PRINSENBEEK - In de polder Weimeren in Prinsenbeek is een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De vliegtuigbom is gevonden tijdens het explosievenonderzoek ter voorbereiding van het natuurproject Noordrand Midden van Staatsbosbeheer, waterschap Brabantse Delta en provincie Noord-Brabant.

Het explosief vormt geen direct gevaar voor de omgeving. Op vrijdag 31 juli wordt de bom gecontroleerd tot ontploffing gebracht. “Breda en met name ook Prinsenbeek zijn druk bevochten tijdens deTweede Wereldoorlog. Daarvan zijn nog steeds sporen terug te vinden, veelal onder de grond", laat Burgemeester Paul Depla weten. "Deze vliegtuigbom is daarvan het bewijs. Al ruim 75 jaar ligt hij onder de grond zonder dat we het wisten.Nu we van zijn bestaan weten is het vanzelfsprekend dat de bom wordt verwijderd.”

Gecontroleerde ontploffing

De vliegtuigbom is hoogstwaarschijnlijk in gevechten tijdens de Bredase bezetting in Weimeren terecht gekomen. Uit onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) is gebleken dat hij niet kan worden verplaatst. Daarom brengt de EODD de bom vrijdagmiddag 31 juli ter plekke gecontroleerd tot ontploffing. Meteen na de vondst heeft de EODD ervoor gezorgd dat de bom niet spontaan kan ontploffen.

Om tijdens de ontploffing de impact te verkleinen, wordt de bom bedekt met 1000 m3 zand (ongeveer 7 meter hoog). Ook wordt de veengrond rondom de bom afgegraven en opgevuld met zand. Hierdoor ontstaan er tijdens de ontploffing alleen voelbare trillingen in de directe omgeving met een straal van maximaal 450 meter. De voorbereidingen voor de gecontroleerde ontploffing starten op woensdag 22 juli. Dan worden de rijplaten gelegd waarover later het vrachtverkeer met zand af en aan rijdt.

Omwonenden

Tijdens de ontploffing mogen in een straal van 250 meter rondom de bom geen mensen en dieren aanwezig zijn. Eigenaren van de dieren die in de omliggende weilanden staan moeten hun dieren die dag ergens anders onder brengen. De trillingen van de ontploffing kunnen nog tot zo’n 450 meter voelbaar zijn. In die straal bevinden zich geen woonhuizen. De eigenaren van de omliggende terreinen en panden zijn op de hoogte gebracht.

Toegangswegen

Van 22 juli tot 31 juli is de Polderweg afgesloten vanaf de 3 toegangen; de Halseweg, de Brielsedreef en de wandelroute vanaf de Nieuwveerweg. Het gebied rondom de bom is afgezet en het is verboden om dit gebied te betreden. Hier is een noodverordening op grond van artikel 176 van de Gemeentewet voor vastgesteld.

Live stream

De gecontroleerde ontploffing wordt tijdens de ontsteking gefilmd en kan door iedereen live gevolgd worden. Zo kan iedereen op veilige afstand en rekening houdend met de coronamaatregelen de explosie thuis volgen.