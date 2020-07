Politie treft 95 flessen lachgas aan in woning: 'Kan leiden tot gevaarlijke situaties!'

BREDA - De politie heeft in een woning in Breda 95 flessen lachgas aangetroffen. De flessen zijn in beslag genomen.

In een woning in Breda zijn 95 flessen lachgas gevonden. De politie waarschuwt. "Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties." De flessen zijn in beslag genomen. De eigenaar krijgt een proces-verbaal opgestuurd.

Lachgasvergiftiging

Woensdag maakte het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) bekend dat het aantal lachgasvergiftigingen vorig jaar flink is toegenomen. Na recreatief gebruik van lachgas werden in totaal 128 gevallen gemeld, dik twee keer zoveel als in 2018 (54 gevallen). In bijna een derde van de genoemde gevallen had de gebruiker neurologische klachten, zoals tintelingen en gevoelsstoornissen in de ledematen.