Zwerfafval verpulveren tijdens maaien moeilijk te voorkomen: 'Geen duidelijke planning'

BREDA - De gemeente Breda probeert zoveel mogelijk zwerfafval in de stad op te ruimen. Toch komt het soms voor dat bij het maaien van groenstroken en grasveldjes zwerfvuil verpulverd en terug de natuur in geslingerd wordt. Dat komt omdat niet altijd het maaischema bekend is.

VVD, D66 en PvdA maakte zich zorgen over deze versnipperde afvaldeeltjes. Deze zijn namelijk gevaarlijk voor de natuur, voor dieren en voor het milieu. Daarom stelde de drie partijen hierover vragen aan het college. Het college herkent het geschetste probleem, maar plaatst er een kanttekening bij.

De werkzaamheden worden zo veel als mogelijk goed op elkaar afgestemd, zodat er zo min mogelijk verspreiding van versnipperd zwerfvuil plaatsvindt. Toch lukt dit niet altijd, omdat er ook met andere onderdelen rekening gehouden moet worden. Wel is er sinds enkele maanden een team van ATEA op afroep inzetbaar op zwerfafval op te ruimen. Het is alleen niet altijd duidelijk wanneer een maaimachine ergens komt. Het maaien van grasveldjes vindt alleen plaats als de beeldkwaliteit van het gazon daarom vraagt. De gemeente weet dus niet wanneer dit gebeurd. Het maaien van de bermen gebeurt wel frequent. Daar is dan ook door de aannemers een grove planning voor gemaakt. Echter is er alsnog een probleem: van dat schema wordt regelmatig afgeweken.

Stadsjutters

Het college is bereid om de grove planning te publiceren, zodat stadsjutters hierop kunnen anticiperen. Alleen doordat de planning nogal eens veranderd en er voor gazons geen planning is, is het moeilijk van te voren bepalen waar er wordt gemaaid. Daarnaast lenen niet alle plekken, zoals bermen, zich voor stadsjutten. De gemeente werkt wel al met wijkdeals, waar vrijwilligers zich kunnen melden om een bijdrage aan het onderhoud van de Openbare Ruimte te leveren. Een kleine 1.000 Bredanaars doet hier jaarlijks al aan mee. "Wij vinden het belangrijk dat inwoners en ondernemers een bijdrage leveren aan een schone Openbare Ruimte want vele handen maken licht werk", aldus het College van Burgemeester en Wethouders.

Alle gemeenten in Nederland kunnen jaarlijks een vergoeding krijgen voor de extra inzet voor preventie en aanpak van zwerfafval binnen hun gemeente. Breda maakt gebruik van deze vergoeding en zet deze op verschillende manieren in. Voorbeelden hiervan zijn de inzet van de witte vuilniszak bij Bredase evenementen, de ontwikkeling van lesprogramma #wegmetafval, burgerparticipatie met Markkant en stadsjutters en adoptieprullenbakken. Ook met het slim inrichten van de openbare ruimte probeert de gemeente mensen te bewegen om minder makkelijk afval op straat te gooien.