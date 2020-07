Bredase docent schittert in halve finale van 'We Want More!' op SBS

BREDA - Lotte van der Heijden, docent op het Onze Lieve Vrouwelyceum, is vanavond met haar vocal group Maze te zien in de halve finale van 'We Want More!'. Het belooft een bijzondere uitzending te worden. Het is opname is namelijk via een videoverbinding opgenomen.

Tijdens hun auditie, waarvan de uitzending in juni te zien was, zong docent Lotte van der Heijden met haar vocal group een 'love medley'. Ali B gaf als eerste aan meer te willen horen van de grote groep. Al snel volgde Andre hazes jr., Trijntje Oosterhuis en Henk Poort. Zo wist de groep binnen enkele minuten de halve finale te bereiken.

Na de auditie is Maze hard aan de slag te gaan en nu is het moment is eindelijk daar. Vanavond schittert de groep van de OLV-docent in de halve finale, maar op een bijzondere manier. Omdat Maze een grote groep is, konden zij vanwege de coronamaatregelen niet samen op het podium zingen. Daarom zijn ze de studio ingedoken. Met behulp van het We Want More-team is er een bijzondere video opgenomen.

Benieuwd naar het eindresultaat? De uitzending is vanavond om 20.30 uur op SBS.

De auditie van Maze.