T-Mobile rolt vanaf vandaag 5G-netwerk uit in Breda

BREDA – Vanaf vandaag is het 5G-netwerk van T-Mobile Nederland ook in Breda beschikbaar. Inwoners en bedrijven van de gemeente krijgen in de komende dagen toegang tot de mogelijkheden die het 5G-netwerk biedt. T-Mobile is de tweede provider die een 5G-netwerk uitrolt in Breda. Eerder dit jaar deed Vodafone dit al.



Tisha van Lammeren, Directeur Consumentenmarkt: "We hebben keihard gewerkt aan onze ambitie een 5G-netwerk van wereldklasse aan te bieden. Een netwerk, dat consumenten ook in Breda toegang geeft tot nieuwe toepassingen, waarmee zij in het dagelijks leven nog meer uit hun smartphone of tablet kunnen halen. Daar zijn we trots op." De komst van het 5G-netwerk van T-Mobile is voor veel inwoners relevant, omdat T-Mobile 50 procent van al het mobiele dataverkeer van Nederland afhandelt.



Slimmer en dynamischer

5G biedt mogelijkheden voor slimmere steden en dorpen (smart cities) in Nederland, waar alle inwoners, lokale ondernemers en organisaties profijt van kunnen hebben. Bijvoorbeeld in de vorm van slimme verkeerslichten die zorgen voor een betere verkeersdoorstroming tijdens spitsuur en zo bijvoorbeeld ambulances en politie helpen sneller op locatie te zijn. Slimme toepassingen in de verkeerslichten zorgen ervoor dat de weg zoveel mogelijk vrij is voor de hulpverleners. In drukke steden die logistieke problemen ervaren met parkeren en files, kunnen slimme sensoren helpen de infrastructuur te verbeteren.

Leon Toet, Directeur Zakelijke Markt: “Optimale connectiviteit is onmisbaar in de gedigitaliseerde samenleving. Ook voor de lokale economie in mijn eigen woonplaats Breda. Het nieuwe 5G-netwerk ondersteunt Internet of Things en andere digitale technologieën. Dat biedt nieuwe kansen voor startups, bedrijven, scholen en overheidsorganisaties. We nodigen hen dan ook van harte uit samen met ons te ontdekken welke innovaties en technologieën voor hen kunnen werken om een volgende stap naar de toekomst te maken. De mogelijkheden voor ondernemers in Breda zijn eindeloos.”



Toegang tot 5G

In de komende dagen krijgen klanten met een T-Mobile Unlimited en Unlimited Plus abonnement en een geschikt 5G-toestel automatisch toegang tot het 5G-netwerk van T-Mobile. Gebruikers met een T-Mobile Go abonnement zonder Unlimited, kunnen dan 5G-toegang als optie toevoegen aan hun abonnement.