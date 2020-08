Diverse winkels verdwijnen uit Bredaas straatbeeld: modeconcern FNG vraagt faillissement aan

BREDA - FNG, het moederbedrijf van modeketens als Miss Etam, Claudia Sträter en Expresso, heeft faillissement aangevraagd. Dat schrijft Financieel Dagblad het op hun site. Het Vlaamse modeconcern kon geen investeerders vinden.

Modeconcern FNG was op zoek naar 70 miljoen euro om schulden af te betalen en een najaarscollectie te kopen. Morgen moest het bedrijf een lening van 20 miljoen euro aflossen. Dat zou blijkbaar niet lukken. Daarom heeft FNG vandaag het faillissement aangevraagd. Dat betekent dat er ook weer winkels uit het Bredase straatbeeld gaan verdwijnen. Begin dit jaar sloot de Promiss de deuren aan de Eindstraat al. Het faillissement betekent in Breda ook het einde voor Miss Etam, Steps, Claudia Sträter, Expresso.

Het bedrijf verkeerde al voor de coronacrisis in de moeilijkheden. Vorig jaar leed het modeconcern al een enorm verlies, namelijk 300 miljoen. Het verlies bestaat grotendeels uit afschrijvingen op overgenomen bedrijven en 'dubieuze debiteuren'. Om het verlies in te perken reorganiseerde de onderneming in Nederland. Dat is waarom de Promiss sloot. Toch mocht het niet meer baten. Het bedrijf kreeg geen extra geld van de banken, maar kon ook geen investeerders meer vinden. Door het faillissement raken mogelijk 300- werknemers, vooral in België, Nederland en Zweden, hun baan kwijt.

Het is nog niet duidelijk wanneer de winkels officieel sluiten.