PvdA pleit voor ontwikkeling van meer stadsstranden

BREDA - De afgelopen maanden werden de toegangswegen naar de Galderse Meren meermaals afgesloten vanwege te grote drukte. PvdA vindt echter dat Bredanaars ten alle tijden moeten kunnen genieten van de verkoeling van water. Daarom stellen zij vragen aan het college.

Bij hoge temperaturen trokken Bredanaars massaal naar de Galderse Meren. Op sommige dagen, zoals gisteren, was het zo druk dat de gemeente genoodzaakt was om de toegangswegen naar het recreatiegebied af te sluiten. Iedereen die naar de Galderse Meren gaat moet namelijk 1,5 meter kunnen houden en dat kan niet als het te druk is. De kans is dan ook groot dat het afsluiten, met de zomerse temperaturen in het vooruitzicht, vaker zal moeten gebeuren.

Daarom maakt de Partij van de Arbeid zich zorgen. Publieke ruimte en recreatieparken zijn schaars. De partij is van mening dat er alles aan gedaan moet worden om deze schaarste te verkleinen. "Bredanaars moeten in de zomer kunnen genieten van de verkoeling van water, bijvoorbeeld de Galderse Meren. Al helemaal gezien 30% van de Bredanaars geen tuin heeft."

PvdA stelt daarom vragen aan het college. Zo willen ze beter geïnformeerd worden over de frequentie waarin de recreatieplassen worden afgesloten. Daarnaast zijn ze benieuwd of het college bereid is om te kijken naar de ontwikkeling van stadsstranden. Ook willen de partij weten waar er in de Singel, de rivieren en beken in Breda veilig gezwommen kan worden.