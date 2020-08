Na maanden wachten mag Bavel eindelijk genieten van de nieuwe wieken van De Hoop

BAVEL - Korenmolen de Hoop is zaterdagmiddag officieel in gebruik genomen. Samen met molenaar Mark Heutink zette burgemeester Paul Depla zaterdagmiddag onder toeziend oog van veel Bavelaren de wieken van de molen in de wind. Dat de molen weer in werking is, is het resultaat van hard werk van de stichting Molen Bavel én van de gulle donaties van de inwoners van het dorp.

Lang keek Bavel uit naar het weekend van 21 en 22 maart. Dan zou tijdens de West-Brabantse Molendag de ingebruikname van Korenmolen de Hoop met de nieuwe wieken worden gevierd. Maar het coronavirus kwam voor dat feestje net te vroeg. De stichting kon niet anders dan een streep door het feestelijke weekend zetten en wachten tot het heugelijke moment weer op gepaste wijze gevierd kon worden. En zaterdagmiddag was het zo ver.

Druk

Het was zaterdagmiddag gezellig druk bij de molen. Met een drankje, muziek en vermaak voor de kinderen leek het eindelijk weer een beetje een dorpsfeest zoals Bavel de afgelopen maanden door het coronavirus zo heeft moeten missen.

Foto: Hanneke Marcelis

In één van de zalen van de molen nam burgemeester Depla om 15.30 uur voor de genodigden het woord. In de zaal zat onder andere -op gepaste afstand- de stichting, de vrienden van de Molen, de familie van Riel en molenaars Tony en Mark. "In Breda zeggen we altijd: Breda doet het samen. Maar in Bavel hoef je dat niet te zeggen. Hier dóen ze het gewoon", stelde hij. Daarmee doelde hij op de manier waarop de stichting Korenmolen de Hoop werd opgericht en in een relatief kort tijdsbestek de benodigde 100.000 euro voor de nieuwe wieken van de molen binnenhaalde.

Dat deed de stichting met de hulp van donateurs, maar ook door veel geldverdienactiviteiten te houden. "Ik wil er eigenlijk niet één noemen, omdat ze allemaal zo belangrijk zijn geweest", stelt voorzitter van de stichting Jac van Gils. "Van Bavel fietst om tot de statiegeldactie. Ze zijn stuk voor stuk belangrijk geweest. Net zoals onze donateurs, die ik bij deze enorm wil bedanken voor hun steun."

Ook Nico Salm, voorzitter van De Hollandsche Molen, was bij de feestelijke middag aanwezig. Want waar het dorp, met steun van de gemeente Breda, 50.000 euro ophaalde voor de nieuwe wieken voor de molen, subsidieerde de molenstichting de andere 50.000 euro. Ook hij sprak lovende woorden over de samenwerking tussen de familie van Riel en de stichting.

Foto: Hanneke Marcelis

Officieel moment

Voor het officiële moment van de middag gingen alle genodigden naar buiten. Daar onthulde burgemeester Depla het nieuwe informatiebord bij de Korenmolen en kreeg hij uit handen van Ad Vermijs de nieuwe Bavelse Rijksmonumenten fietstocht. Maar voor hét moment van de middag moest burgemeester Depla natuurlijk de trap op naar de molen toe. Daar trok hij samen met molenaar Mark Heutink aan het touw waarmee de wieken van de molen van Bavel gingen draaien. En zo zal het dankzij het succes van Stichting Molen Bavel ook blijven.

Wil je meer weten over de Stichting Molen Bavel? Ga dan naar de website! De molen steunen is nog steeds nodig, want het onderhouden van een molen kost zo'n 10.000 euro per jaar.