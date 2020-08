Kristina en Rob maken de stad schoon via plogging en suppen

BREDA - Breda is een prachtige stad, maar hij mag wel wat schoner. Dat vinden Kristina Morros en Ron Bekker. Samen organiseren zijn vanaf 22 augustus clean up evenementen waarmee je de singels en de oevers schoon kan maken door de suppen of via plogging.

Kristina Morros en Ron Bekker maken zich hard voor een schone stad, en in het specifiek voor schone singels en overs. "Breda is een prachtige stad om vanaf het water te ervaren en onze singels zijn een geweldige attractie voor zowel degenen die in de stad wonen als bezoekers. Helaas hebben we een probleem met vervuiling van onze waterwegen. Afval is niet alleen zichtbaar in het water, maar ook op de oevers. We kunnen hier samen verandering in brengen!", laten zij weten.

Kristina is eigenaar van Soul Vibrations Yoga, SUP and Wellness. In haar vrije tijd gaat ze het water op met haar SUP board en verzamelt dan het afval wat ze in het water tegenkomt. Ron is leefstijlcoach en trainer bij Runnerscafe. Ron heeft in het verleden al verschillende hardlooprondjes uitgezet en zwerfafval verzameld: plogging genaamd.

Die twee bijzondere manieren van zwerfafval opruimen gaan ze nu toegankelijk maken voor heel Breda via de clean up evenementen. De eerste cleanup is zaterdag 22 augustus van 11 tot 14.00 uur en wordt daarna maandelijks georganiseerd. Deelnemers doen gratis mee en kunnen kiezen of ze willen suppen of kiezen voor plogging.

Hoe doe je mee?

Liefhebbers van plogging melden zich aan via het Runnerscafe: ron@runnerscafe.nl. Doe je liever mee aan de SUP clean-up, mail dan naar: info@soulvibrations.nl.. Ervaring met SUP is noodzakelijk om op een SUP board mee te doen. Ervaring met plogging is niet nodig. Iedereen die 10 minuten achter elkaar kan hardlopen kan aansluiten.