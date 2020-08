Bredase Michel verbreekt met Vattenfall Solar Team wereldduurrecord zonneracen

BREDA - Maandenlang bouwden tien studenten van de TU Delft aan solarwagen Nuna Phoenix, voor de eerste deelname van het team aan de American Solar Challenge. Maar het coronavirus zette een dikke streep door de Amerikaanse droom. Het team herpakte zich en besloot te gaan voor een nieuwe uitdaging: het wereldduurrecord zonneracen verbreken. En dat is ze gelukt: in 12 uur tijd reed zonnewagen Nuna Phoenix meer dan 924 kilometer, zoevend op niets anders dan de kracht van de zon. Bredanaar Michel Versteegh vertelt dat het spannend was tot de laatste minuut.

Om 19.00 uur zoefde de zonneauto Nuna Phoenix over de eindstreep van het RWD-terrein in Lelystad. Om het wereldrecord te verbreken, moest Nuna Phoenix in twaalf uur tijd minimaal 882 kilometer afleggen, meer dan 300 rondjes. "We hopen op het beste", vertelde de Bredase Michel Versteegh voor de start. "Het was gisteren sowieso al spannend en er mochten zich geen technisch mankementen voordoen. Het werd nagelbijten tot de laatste seconden." Om 07.00 klonk het startsein. De eerste coureur Marloes Nanninga had direct een vliegende start. Ook de andere coureurs reden constant volgens planning. Elke drie uur afwisselen was ook zeker nodig vanwege de tropische temperaturen. Terwijl de coureurs van stoeltje ruilden, probeerden andere teamleden de zonnepanelen een beetje af te koelen door ze met plantenspuiten te besproeien. In de cabine kan de temperatuur oplopen tot zo'n 50 graden Celsius.

“Door de hitte werd het asfalt een stuk zachter. In de bochten leken de teerstrepen net trekdrop”, vertelt coureur Mees, die de auto uiteindelijk over de finish reed. Jan Groot nam het strategische gedeelte van de recordpoging voor zijn rekening. Hij besloot vlak voor aanvang om de start met een half uur uit te stellen. Volgens Jan, die voortdurend de weers- en wolkenverwachting in de gaten houdt, was dat gunstiger voor de kansen.

De auto reed uiteindelijk meer dan 924 kilometer, zoevend op niets anders dan de kracht van de zon. Dit was genoeg om het oude duurrecord, dat op naam stond van de Nuna 8s, te verbreken. Op 21 juni 2017 legde de zonnewagen in 12 uur tijd maar liefst 882 kilometer af.