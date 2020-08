Vanaf vandaag gaan nieuwe coronamaatregelen in: Dit verandert er

BREDA- Premier Rutte kondigde afgelopen donderdag tijdens de persconferentie een aantal nieuwe maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Vandaag gaan deze regels in. We zetten ze voor je op een rij.

Horeca

De verandering waar Bredanaars het meeste van gaan merken is die in de horeca. De horeca gaat vanaf vandaag namelijk binnen én buiten, ongeacht de omvang van de horecagelegenheid, werken op basis van reservering (van tevoren of aan de deur), een gezondheidscheck en het toekennen van een vaste zitplaats (placering) aan een tafel of aan de bar. Daarnaast is de horeca verplicht om alle bezoekers te vragen zich te registreren met naam en contactgegevens. Daardoor kan de GGD contact opnemen bij een besmetting. Let wel op: het achterlaten van die gegevens is voor de bezoekers géén verplichting.

Bij constatering van bronbesmetting door GGD, leggen voorzitters veiligheidsregio een sluiting van maximaal 14 dagen van recreatieve instellingen (zoals bioscopen, horecaondernemingen, pretparken, theater, musea, enzovoorts) op.

Regionaal

De voorzitters van de veiligheidsregio's mogen op lokaal en regionaal niveau maatregelen nemen om brandhaarden van het coronavirus te voorkomen. Zo kunnen zij de openingstijden van de horeca beperken, een mondkapjesplicht invoeren of locaties sluiten zoals parken, winkelcentra of parkeergelegenheden.

Teststraat op Schiphol

Reizigers die uit risicogebieden (oranje reisadvies) komen, moeten bij thuiskomst veertien dagen in quarantaine. Dat moesten ze al, maar nu krijgen ze een telefoontje van de GGD om hen eraan te herinneren en te controleren. Verder wordt reizigers dringend gevraagd zich te laten testen, ook als ze (nog) geen klachten hebben. Daarvoor zal er op Schiphol en later ook op andere luchthavens een teststraat worden ingericht. Ook bij een negatieve test moeten reizigers nog steeds veertien dagen in quarantaine, omdat ze misschien na de test pas besmettelijk worden.

Introductieweken studenten

Rond deze tijd staan er normaal veel introductiekampen op het programma voor beginnende studenten. Dit jaar is dat wel even anders. Studentenverenigingen moeten hun introductieactiviteiten online organiseren. Er mogen geen ontgroeningen plaatsvinden. Alleen als activiteiten direct zijn verbonden aan de studie of aan sport, mogen er fysieke bijeenkomsten voor kleine groepen plaatsvinden. Bij deze activiteiten mag geen alcohol worden geschonken en geldt een eindtijd van 22.00 uur.

Deze maatregelen blijven hetzelfde:

- Blijf thuis bij klachten en laat je zo snel mogelijk testen op het coronavirus.

- Ben je ouder dan 18? Houd 1,5 meter afstand van elkaar.

- Was vaak je handen en hoest of nies in je elleboog.

- Werk zoveel mogelijk thuis.

- Vermijd drukte en reis zoveel mogelijk buiten de spits.