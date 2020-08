Etappe Breda-Breda is vanaf vandaag te koersen, maar wel virtueel

BREDA - Vanaf vandaag kunnen wielerfans de La Vuelta Holanda etappe Breda – Breda fietsen. Virtueel wel te verstaan, via het wielerplatform Bkool. De gehele week is het online mogelijk om zelf door de Bredase straten te rijden waar nu eigenlijk de profs hadden moeten strijden om de iconische rode trui. Zondag 16 augustus wordt de week afgesloten met een evenement in de Koepel waar oud etappewinnaar Lars Boom bij aanwezig is.

De etappe kenmerkt zich door al het moois wat Breda en omgeving te bieden heeft. De route passeert onder andere de Grote Kerk, maar ook langs andere hoogtepunten zoals Stadspark Valkenberg en het Mastbos. Het parcours wordt niet alleen verreden door Brabanders, maar wereldwijd zullen fietsers virtueel Breda ontdekken.

"Op zondag 16 augustus sluiten we de wielerweek af met een slotevenement in de Bredase Koepel", laat de organisatie weten. "Hier fietsen 75 fans samen met Lars Boom de virtuele etappe op fietstrainers en spinningbikes. Naast het fietsen worden er wieleranekdotes opgehaald en deelt Boom zijn ervaringen als voormalig Vuelta etappewinnaar. "

Gemeente Breda is blij om te zien dat ondanks de huidige situatie mensen toch op de fiets kunnen stappen. Wethouder Sport en Digitalisering, Daan Quaars: “Helaas geen Vuelta dit jaar. Maar dat laat ons er niet van weerhouden om toch die fiets op te gaan. Supertof om te zien dat zo veel mensen mee willen doen. Samen de route beleven die in en om Breda gefietst zou worden. Op gepaste afstand in de Koepel of vanuit je eigen huis. Zo brengen we enthousiasme, plezier en mensen toch weer samen.”

Directeur van BrabantSport, Michel Reinders, is eveneens blij met het gepresenteerde alternatief. “Wij zijn altijd bezig om Brabant sterker te maken met sport. Jammer genoeg dit jaar niet via de start van de Vuelta, maar we hebben een mooi alternatief weten te ontwikkelen. Zodoende inspireren we toch mensen om Breda en West-Brabant coronaproof te beleven.”

Aangesloten partners

Dit evenement is een initiatief van de gemeente Breda en BrabantSport en komt mede tot stand dankzij een aantal partnerships. Een speciaal woord van dank aan Bkool, Fietssport, Tacx, Fonds Gehandicaptensport, FutureDome Events en BRESS. Mede dankzij inzet van deze partijen is de virtuele etappe en het slotevenement met Lars Boom gerealiseerd.

Aanmelden voor het slotevenement kan via: www.brabantsport.nl/vamos-brabant/. De route is online te fietsen via: www.bkool.com/en/community/race/vamos-brabant. Aanmelden voor beide is gratis.