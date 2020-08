Breda maakt zich op voor opnieuw een hete dag: 'Hittegolf duurt nog minstens tot eind deze week'

BREDA - Bredanaars moeten zich vandaag weer voorbereiden op opnieuw een warme dag. Het kwik stijgt opnieuw tot boven de dertig graden. En de hittegolf is nog lang niet afgelopen. Volgens meteoroloog Rico Schröder van Weeronline houdt de hittegolf waarschijnlijk nog tot eind van deze week aan. En in Brabant is ook na het weekend de kans op temperaturen boven de 25 graden groot.

Zwemmen bij Wolfslaar, afkoelen bij de Galderse Meren of met kinderen spelen bij de fontein op het Kasteelplein. Bredanaars doen het afgelopen dagen massaal, want met temperaturen van ver boven de dertig graden is afkoelen zoeken een must. Vandaag belooft opnieuw een warme dag te worden. Wel neemt de kans op een pittige regen- of onweersbui langzaamaan toe, stelt Schröder van Weeronline.

"Om aan de definitie van een hittegolf te blijven voldoen moet de temperatuur boven 25 graden blijven", legt Schröder uit. "Komende dagen is dat zeker het geval. Vandaag, woensdag en donderdag loopt het kwik op naar 30-34 graden. De ergste hitte is vrijdag waarschijnlijk voorbij, maar met 25-30 graden koelt het alsnog niet fors af. Bij dit hete weer kunnen we veel zon verwachten, maar ook wolkenvelden. Bovendien neemt de kans op een pittige regen- of onweersbui geleidelijk toe."

Ondanks het feit dat de hittegolf lang aanhoudt, is een record nog niet in zicht. De langste officiële hittegolf in De Bilt duurde 18 dagen en liep van 29 juli tot en met 15 augustus 1975. Regionaal staat het record op maar liefst 29 dagen. In de Achterhoek en Twente bleef de temperatuur in 2018 van 12 juli tot en met 9 augustus boven 25 graden. Daarbij komt deze hittegolf nog niet in de buurt.