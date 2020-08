De hele zomer staren naar een tablet of telefoon: 'Slecht schermgebruik is een gevaar'

BREDA - Veelvuldig turen op allerlei schermen - of het nu gaat om mobieltjes of tablets - is vandaag de dag heel gewoon. Maar het brengt wel risico's met zich mee, stelt het oogfonds. Zij startten daarom een campagne om ouders en kinderen te wijzen op de gevaren van slecht schermgebruik. En dat is een belangrijke waarschuwing, stelt ook de Brabantse opticien Rob Lamers.

“Er staat ons een ware epidemie te wachten,” stelt Lamers. “Nu al is 30 procent van de jeugd brildragend. De verwachting is dat dit in 2050 maar liefst 80 procent is. Als professionals zien we het aantal oogproblemen de laatste jaren toenemen. Dat is deels erfelijk bepaald en deels etnisch bepaald, maar heeft voor een belangrijk deel ook te maken met de lifestyle waarin mobieltjes en tablets een belangrijke rol vervullen."

Met mobieltjes en tablets is an sich niets mis. Ze horen bij deze tijd en hebben ook veel positieve effecten. Maar dan moet er wél goed mee om worden gegaan. Want zonder pauzes van dichtbij op een scherm kijken is funest voor je ogen. Niet voor niets startte het Oogfonds de campagne rondom de 20-20-2 regel: 20 minuten van dichtbij op een scherm kijken, 20 seconden rust nemen, 2 uur per dag naar buiten. "Ouders zijn vaak blij als wij de gevaren duidelijk maken, want als de opticien het zegt, wordt het door kinderen namelijk wél voor waar aangenomen.”

Oogproblemen door veelvuldig gebruik van telefoons en tablets zijn dus 'booming'. Maar naast een aanpassing van ons kijkgedrag, draagt ook de nieuwe techniek een steentje bij om het probleem op te lossen. “Er zijn inmiddels nieuwe glazen en contactlenzen ontwikkeld waarmee de achteruitgang van ogen kan worden geremd”, legt Lamers uit. Ook bestaan er al speciale 'beeldschermbrillen' waarmee de negatieve effecten van langdurig op een scherm kijken worden beperkt.