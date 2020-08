Oranje gloed aan de horizon is géén brand, brandweer benadrukt: 'Bel 112 niet'

BREDA - Veel Bredanaars hebben afgelopen dagen een oranje gloed gespot aan de horizon in de richting van Moerdijk. Die gloed komt bij Shell Moerdijk vandaan. Vanwege een fabrieksstoring wordt er gefakkeld. Veel mensen verwarren het fakkelen met een brand, en bellen daarom 112. Maar dat is dus niet nodig.

Een oranje gloed aan de horizon, die lijkt op een grote brand, is al dagen te zien vanuit Breda. Het wordt veroorzaakt door het fakkelen in Moerdijk. Maar de gloed wordt nogal eens verward met een brand, waardoor mensen 112 bellen. Dat is niet nodig, benadrukt de brandweer. "Er is geen brand. Het betreft een proces van affakkelen. Houd de meldkamer bereikbaar voor andere spoedmeldingen", laten zij weten.

Fakkelen

Sinds 12 augustus is Shell Moerdijk aan het fakkelen. Dit is nodig vanwege een fabrieksstoring. Om de veiligheid te garanderen worden de gassen dan verbrand. "We realiseren ons dat de fakkel veel hinder veroorzaakt en we werken er dan ook met man en macht aan om de fabriek weer draaiende te krijgen en zo met fakkelen te kunnen stoppen", laat Shell weten. De heropstart van de fabriek is donderdag begonnen. De volledige heropstart duurt enkele dagen.

Het fakkelen brengt geen gezondheidsrisico's met zich mee, aldus de GGD.