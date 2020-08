Op de Roosberg kunnen 60plussers kennis maken met walking football

BREDA - Op woensdag 26 augustus wordt in het kader van NAC OldStars een kennismakingsochtend georganiseerd bij V.V. Bavel. Tijdens de kennismakingsochtend kunnen zestigplussers geheel vrijblijvend meer informatie inwinnen over deelname aan het voetbalproject voor senioren. Daarnaast kan deelgenomen worden aan een proeftraining Walking Football.

Onlangs werd bekend dat V.V. Bavel het NAC OldStars gaat faciliteren. Vanaf komend seizoen is het voor zestigplussers dan ook mogelijk om op woensdagochtend Walking Football te spelen bij de Bavelse amateurvereniging en deel te nemen aan de sociale activiteiten binnen het NAC OldStars- programma.

Walking Football is een voetbalvorm speciaal voor zestigplussers waarbij niet gerend mag worden, op een klein veld wordt gespeeld en fysiek contact verboden is. Naast het sportieve gedeelte staat vooral de gezelligheid centraal. Gedurende de kennismakingsochtend zal ook een fysiotherapeut van PLUK! Fysiotherapie aanwezig zijn voor eventueel medisch advies. In samenwerking met de vereniging zal er bovendien voor worden gezorgd dat de maatregelen van het RIVM rondom het coronavirus in acht worden genomen zodat alles veilig verloopt.

Het programma voor de kennismakingsochtend is als volgt:

09:30-10:00 – Inloop in de kantine met een kop koffie

10:00-10:15 – Informatieve presentatie over NAC OldStars en Walking Football

10:15-11:15 – Een proeftraining Walking Football op het veld

11:15-11:30 – Afsluiting in de kantine

De kennismakingsochtend vindt plaats op Sportpark De Roosberg aan de Bavelse Hei 7. Deelname aan deze ochtend is gratis en geheel vrijblijvend. Een week later, woensdag 2 september, start het officiële seizoen van NAC OldStars. Voor meer informatie en/of aanmelden voor de kennismakingsochtend kan contact opgenomen worden met NAC Maatschappelijk via maatschappelijk@nac.nl of 076 521 4500.