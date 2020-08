Op de werkvloer bij vloerenlegger Stef: 'Ik snap niet dat jongeren dit beroep niet kiezen'

BREDA - Je brengt het grootste deel van je leven door op de werkvloer. Dan is het belangrijk dat je werk hebt waar je plezier aan beleeft en uitdaging uit haalt. In de rubriek 'Op de werkvloer bij' gaan wij in gesprek met mensen die passie hebben voor hun baan. Vandaag: vloerenlegger Stef.

Het is een zonnige, hete vrijdagmiddag in Breda. Aan de Door de Bonte straat in Drie Hoefijzers in Breda legt Stef Verbrugge (34) samen met zijn collega de laatste hand aan de nieuwe parketvloer en plinten in één van de nieuwbouwhuizen die recentelijk zijn verrezen vlakbij het station. De nieuwe bewoners staan er glunderend bij te kijken. "Dat is waar het ik voor doe", vertelt Stef trots. "Een mooi product opleveren en tevreden klanten. Dat is wat het werk leuk maakt."

Vloerencentrale is het familiebedrijf van je vader, zus en jou zelf. Wist je altijd al dat je er wilde werken?

Nee, eigenlijk niet. Ik heb een opleiding interieurbouw gedaan. Maar op een gegeven moment ging ik toch aan de slag in het bedrijf. Ik haalde er veel plezier uit, en het liep ook erg goed. Zo ben ik er toch ingerold.

Is het extra leuk omdat het een familiebedrijf is?

Zeker. Samen met mijn vader en mijn zus ben ik eigenaar. En ook werken mijn jongste broer en mijn vriendin in het bedrijf. Dat maakt het wel extra bijzonder.

Hoe ziet een normale dag er bij jou uit?

Ik werk altijd buiten, in tegenstelling tot mijn zus en vriendin die op de zaak werken in de verkoop. We werken in opdracht van zowel particulieren als bedrijven. Soms ben ik de vloer aan het egaliseren en tapijttegels aan het leggen in een pand wat gerenoveerd wordt en waar we ook de trap meepakken, en de andere dag leg ik visgraatparket in een nieuwbouwwoning, waar we ook de raamdecoratie leveren. Het maakt mijn dagen heel divers, en dat is ook wat ik er leuk aan vindt.

Wat is de grootste misvatting rond jouw beroep?

Mensen denken dat het fysiek heel zwaar is. Ik denk ook dat dat één van de redenen is dat veel jongeren er niet voor kiezen. Maar doordat het werk zo divers is, is de belasting dat ook. Je zit echt niet heel de dag op je knieën, dus het is fysiek heel goed vol te houden. Ik vind het jammer om te zien dat ik één van de jongsten ben in dit beroep. Want het is echt een mooie baan, en er is veel vraag naar jonge vakmensen. We zouden zelf ook graag nog één of twee mensen aannemen, maar ze zijn er gewoonweg niet.

Je bent duidelijk heel enthousiast over je baan. Maar wat vind je er nou het minst leuk aan?

Poeh, dat is moeilijk. Ik denk wanneer er iets mis gaat. Want het blijft natuurlijk mensenwerk. Maar ik kan enorm balen van fouten. Al brengt dat tegelijkertijd natuurlijk ook weer een mooie uitdaging met zich mee. Want uiteindelijk willen we elke klant tevreden zien dus zoeken we altijd naar een passende oplossing. Het is een familiebedrijf en dit is hoe we ook de komende 30 jaar ons brood willen verdienen, dus kwaliteit leveren en tevreden klanten zijn voor ons de nummer 1 prioriteit. Ik heb gelukkig de luxe dat omdat het een familiebedrijf is, ik alleen met materialen hoef te werken waar we kwalitatief honderd procent achter staan. Dat maakt het werk een stuk fijner.