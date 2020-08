Breda past afvalscheiding aan: Blik voortaan in de plastic-container

BREDA - De gemeente Breda heeft een belangrijke aanpassing doorgevoerd in het scheiden van afval. Voortaan mogen Bredanaars hun blik en bierdopjes bij de plastic doen. Daarmee wordt de hoeveelheid restafval die overblijft weer een stuk kleiner.

Het mag officieel gezien al een paar weken: je blik bij de plastic weggooien in Breda. Maar weinig Bredanaars zullen daarvan op de hoogte zijn geweest, want de campagne van de gemeente Breda om de aanpassing onder de aandacht te brengen start vandaag.

Het verzamelen van blik bij plastic is nieuw in Breda, maar niet in Nederland. In veel gemeenten mag je blik al langer weggooien bij het plastic. Het levert veel voordelen op voor de afvalverwerking. Blik is namelijk een waardevolle grondstof die oneindig kan worden gerycyled, net als glas. Door blik voortaan ook gescheiden aan te bieden, kan afvalverwerking het op de juiste manier verwerken. Bovendien wordt op deze manier de hoeveelheid restafval die over blijft na het scheiden weer een stuk kleiner.

De metalen verpakkingen die voortaan in de container of zak voor plasticafval mogen zijn onder andere conservenblikken, frisdrankblikjes, afdekfolies en aluminium schaaltjes. In de sorteerfabriek wordt dat eenvoudig gescheiden van de plastic en drinkpakken. Na het sorteren gaat het naar verschillende verwerkers.

Informatie

De gemeente Breda start vandaag een campagne om inwoners op de hoogte te brengen van de verandering. Op de website van de gemeente is de verandering al doorgevoerd. Op de grote plastic containers op straat moet de bestickering nog worden aangepast. Ook zullen inwoners nog een melding krijgen in hun AfvalWijzer-app.