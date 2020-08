Rutte komt met dringend advies: 'Blijf thuiswerken en ontvang maximaal zes gasten thuis'

BREDA - Premier Rutte en minister De Jonge hebben vanavond tijdens een persconferentie de coronaregels aangescherpt. Dat is 'helaas nodig', stelde de premier. Zo geeft het kabinet het dringende advies aan mensen om voortaan niet meer dan zes gasten thuis ontvangen, en allemaal op 1,5 meter afstand. Ook worden de controles bij zaalverhuur strenger.

Premier Rutte viel vanavond tijdens de persconferentie meteen met de deur in huis, zoals hij het zelf noemde. De ontwikkeling van het aantal coronabesmettingen in Nederland gaat niet goed. Het reproductiegetal ligt boven de 1, waardoor het virus gestaag groeit. Ingrijpen is daarom nodig, stelt Rutte.

Het gaat volgens het kabinet met name mis in de privésfeer. Dat is dan ook waar de regels worden aangescherpt. Zo luidt het dringende advies om niet meer dan zes mensen thuis te ontvangen, en alleen wanneer zij geen klachten hebben en 1,5 meter afstand kunnen houden tot elkaar. "En daar heb je met zes mensen al een behoorlijk grote woonkamer voor nodig", aldus Rutte. De premier adviseert mensen om vooral wél naar de horeca te gaan. "Daar is vaak meer ruimte dan in een woonkamer en zijn zitplekken."

Ook controles bij zaalverhuur worden strenger. Feesten zoals bruiloften mogen doorgaan, maar enkel met een checkgesprek vooraf en registratie. Daarbij is fysiek feliciteren verboden. "Dat is niet leuk, maar het moet gewoon. We vragen zaalverhuurders en horecaondernemers daar scherp op te letten."

Thuis werken

Premier Rutte benadrukte bovendien dat thuis werken de norm blijft. De datum van 1 september, die veel mensen in gedachten hadden voor het terug naar kantoor gaan om te werken, is niet realistisch. "De cijfers geven geen aanleiding voor een versoepeling. Blijf dus thuis werken."

Rutte eindigde zijn verhaal met een boodschap: "We kunnen het virus eronder krijgen met elkaar. Dat hebben we in maart en de daaropvolgende maanden laten zien. Nu moeten we laten zien dat we het ook onder controle kunnen houden met elkaar. "

Quarantaine

Zoals verwacht maakte Hugo de Jonge vanavond ook bekend dat de quarantaineplicht wordt ingekort. Die gaat van 14 naar 10 dagen. Verder zullen er ook regionale aanscherpingen komen van het coronabeleid. Amsterdam maakt vanavond nieuwe regels bekend.