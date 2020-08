Gemeenteraad gaat weer van start: Bredanaars kunnen live meekijken

BREDA - De Bredase gemeenteraad houdt vanavond voor het eerst sinds 9 juli weer een officiële raadsvergadering. Die is nog steeds niet zoals gebruikelijk in de raadszaal, maar digitaal. Raadsleden doen vanuit huis mee via Zoom. Ook Bredanaars kunnen via een livestream meekijken.

De gemeenteraad vergadert weer 'gewoon' online. Sinds corona het land bereikte komt de gemeenteraad niet meer samen in het stadhuis, maar wordt er online vergaderd. Alleen de laatste vergadering voor het reces was fysiek. Die was op 9 juli. Daarvoor huurde de gemeente een zaal in het Chassé Theater. Zo kon de 1,5 meter afstand tussen de raadsleden gewaarborgd worden.

Livestream

Publiek kan meekijken met de raadsvergaderingen via een livestream. De stream en agenda zijn voortaan in de week voorafgaand te vinden op www.breda.nl/vergaderkalender.