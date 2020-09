VR-speelhal opent in Breda: 'Wij bieden geen games aan, maar ervaringen'

BREDA - Vanaf vandaag kun je aan de Keizerstraat 1 compleet worden ondergedompeld in de online wereld. Daar is de nieuwe Virtual Reality gamehal van The Park en Vodafone geopend. Manager Michelle van Heiningen gelooft dat het concept in Breda een succes gaat worden: ''Het is echt een spel voor de toekomst en voor alle leeftijden. Bredanaars gaan dit echt leuk vinden.''

Wie het pand van The Park binnenloopt zal in eerste instantie niet erg enthousiast worden. Een grote zaal met tegen de wanden wat rugzakjes, VR-brillen en aanvullende tools zoals wapens. Maar als je de rugzak omdoet, de bril op hebt en met het wapen in je hand staat, verandert de zaal volledig. De virtuele wereld start zich op en je komt op een compleet nieuwe plek terecht. Zo kun je je bevinden in een moeras, op een vlot of bovenop een berg. Je loopt over een smalle plank die honderden meters in de lucht hangt. Je weet natuurlijk wel dat je eigenlijk met beide benen op de grond staat, maar toch voelt het levensecht aan en let je op je passen.

Het concept komt oorspronkelijk uit België waar het tot nu toe goed loopt, verzekert Michelle: ''De bezoekersaantallen zijn goed en het is voor alle leeftijden.'' Zo is de gemiddelde leeftijd van de bezoekers 31 jaar. "En de oudste persoon die geweest is, was zelfs 89 jaar oud! Het is ook echt geen 'gameactiviteit', of specifiek voor mannen. Zo'n veertig procent van de bezoekers is vrouw en de drie meest gehoorde redenen om deel te nemen zijn: teambuilding, een uitje met vrienden en gezinnen die er een dagje op uit gaan."

Een impressie van het spel - Philippe de Schutter

Bij The Park worden verschillende VR-ervaringen aangeboden. Zo is er de game: The Hallow, waarin je zombies moet neerschieten. Iets wat vooral aanslaat onder jongens. Maar je hebt ook de keuze uit Wie is de Mol? Dat is een spel waar vooral gezinnen en vriendengroepen op afkomen. ''Er is zelfs een bridgeclub geweest en zij hadden het erg naar hun zin. Daar zat ook die vrouw van 89 tussen'', aldus Michelle. "De ervaring is erg laagdrempelig, je hoeft zeker geen doorgewinterde gamer te zijn."

Toekomst

Deze vorm van entertainment zal alleen maar groeien de komende jaren, stelt Michelle. ''Voor de generatie die nu jong is gaat dit heel normaal worden. Dit wordt echt een uitje van deze en de komende tijd.'' Mocht je overigens niet geïnteresseerd zijn in de vier virtuele ervaringen die The Park nu aanbiedt, niet getreurd. In de toekomst zullen er meer ervaringen bij gaan komen. ''Ons doel hiermee is ook om mensen te verbinden. Het is heel wat anders dan het gewone gamen. Dit is echt een ervaring, iets wat je samen doet.'', besluit Michelle.



Wie is de Mol? in de virtual realitywereld - Foto: Philippe de Schutter