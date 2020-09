Breda Student App maakt studenten wegwijs in de stad: 'Uniek in Nederland'

BREDA - Vandaag is de Breda Student App gelanceerd. Een app om nieuwe studenten wegwijs te maken in de stad. Iets was hard nodig is, nu de 'normale' introtijd door corona niet door kan gaan. Wethouder Miriam Haagh ziet dat de studentapp aanslaat bij studenten. ''Ik zie nu al studenten die de app aan het gebruiken zijn. Je kunt ook alles vinden wat relevant is in de stad. Café's, sportgelegenheden en allerlei winkels'', somt ze op. Bovendien kunnen studenten met de app ook korting krijgen op diverse zaken.

Eigenaar van het bedrijf stappen & shoppen, Arathorn Gummlich legt uit hoe de app werkt en wat de achterliggende gedachte is. ''In feite is de basis heel simpel. De app is voor zowel android als apple te downloaden in de appstore. Hier registreer je jezelf met een studentaccount en je bent klaar.'' De app werkt vervolgens met een puntensysteem. Je kunt punten scoren door aan 'het rad' te draaien (dit kan eens per dag) of door routes af te leggen. De routes lopen door Breda. Je komt zo langs meerdere plekken die voor jou interessant kunnen zijn en zo leer je de stad kennen. De punten die je verdient kun je vervolgens verzilveren in de studentshop.

In de studentshop staan kortingen van meerdere bedrijven, maar ook volledig gratis aanbiedingen en spullen. Zo kun je een gratis diner verdienen of een mok. Het kan ook zijn dat je een korting krijgt op de sportschool. Maar voor de ene actie heb je uiteraard meer punten nodig dan voor de andere. Zo stimuleert de app studenten om lokaal te kopen. Wanneer langs een bedrijf komt, zal er ook informatie verschijnen over dit bedrijf. Zo leer je de stad kennen zonder overal naar binnen te hoeven.

Gids

Wethouder Haagh noemt de app een soort 'stadsgids' voor studenten. “De eerste kennismaking van studenten met de stad zijn vaak de opleidingen en de kroeg. Maar Breda heeft veel meer te bieden. Van sportvereniging, cultuur tot vrijwilligerswerk. En studenten hebben op hun beurt ook de stad veel te bieden. Ze kunnen zich inzetten voor de staden meedenken over uitdagingen waar de stad voor staat. Daarvoor is het van belang dat studenten de stad écht leren kennen. De app is een soort gids die studenten laat zien wat Breda te bieden heeft. Een gids om alle bekende en onbekende plekjes te ontdekken.”

De makers van de app willen graag dat studenten de app blijven gebruiken. Dat proberen ze te bereiken via een competitievorm. Zoals genoemd heb je dagelijks één keer de kans om het rad te draaien. Je zult dit dus ook elke dag moeten doen, wil je punten scoren. Op een scorebord in de app zie je wie het hoogste staat en wie dus het meeste punten heeft gescoord.

''De app is uniek in Nederland en er is veel input vanuit studenten gekomen. Dit maakt het een app voor en door studenten'', aldus Gummlich.



Stappen en Shoppen