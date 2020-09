Een discotheek kopen in coronatijd? Deze vijf mannen transformeren Kerkplein naar 'Holy Moly'

BREDA - Je moet het maar durven: Midden in de coronacrisis een discotheek overnemen. Toch is dat precies wat de Bredase ondernemers Dirk van de Voort (Old Dutch, De Markt), Tijn Kapteijns (Ploegendienst, TrailerFest, Plan B), Peter Trimbach (Café Dunne, Café Walkabout), Henri Donkers (Operationeel manager JFE horeca) en Eric Vermeulen (Baron Interieur) hebben gedaan. Zij transformeren het bekende Kerkplein naar Holy Moly. De nieuwe club zal eind dit jaar openen.

"Toen initiatiefnemer Dirk mij zo'n drie maanden geleden belde zei ik: 'Ben je gek geworden, ik ga in deze tijd toch geen discotheek overnemen!?' Maar nieuwsgierig werd ik wel", vertelt Tijn Kapteijns. Hij ging in gesprek met Van de Voort, en werd al snel enthousiast over het plan. "Veel mensen zullen het raar vinden dat wij nu een club overnemen. Maar dit is juist de tijd voor omdenken. Je moet denken in kansen."

Bovendien 'klopt' het concept - een live music & comedy club en een experience-, aldus Kapteijns. Daardoor heeft hij er volledig vertrouwen in dat het zal slagen. "Creativiteit en het totaalconcept zijn voor ons onwijs belangrijk. Toen we bij elkaar kwamen bleek dit voor iedereen te gelden en de chemie was er direct. We werden allemaal enthousiast van elkaar."

Experience

Holy Moly wordt meer dan 'alleen' een club. Het wordt een (live) music en comedy club met daarnaast een complete experience. Vooral die experience vergt wat uitleg. "Je moet het eigenlijk zien als een ervaring. Je komt in allerlei ruimtes waar je zintuigen geprikkeld worden. Dat kan via geluid, kleuren, licht, kunst, noem het maar op. Je komt steeds in een andere wereld terecht", legt Kapetijns uit. "De bezoekers worden er compleet verrast." De beleving is geïnspireerd door succesvolle plekken als ‘The Upside Down’ en ‘WONDR’ in Amsterdam en ‘Doloris’ in Tilburg.

Geen Kerkplein

"We krijgen dus een Holy Moly Experience en een Holy Moly Club, waarbij even belangrijk is om te benoemen dat het woord club niet verwijst naar een discotheek", legt Van de Voort uit. Het vijftal wil echt iets anders neerzetten dan het oude Kerkplein. "Holy Moly Club wordt een plek waar je de creativiteit van de experience voelt en beleeft terwijl je geniet van bijzondere streetfood gerechten in een uniek jasje, speciaalbieren, cocktails en kwaliteitswijnen. Uiteraard met optredens van comedians, bands, singer-songwriters en DJ’s."

Dat Holy Moly geen traditionele discotheek wordt, wil niet zeggen dat je er straks niet meer kan gaan stappen zoals bij een nachtclub. "Mochten de corona perikelen weer ‘uit de lucht’ zijn, dan willen we serieus kijken naar een nachtclub in de kleine zaal", aldus Kapteijns. "Uiteraard met een frisse blik op het nachtleven, waarbij we voortborduren op het concept van verrast worden waar Holy Moly voor staat." Eric Vermeulen is enthousiast over de plannen, en vindt het een mooie uitdaging. Hij mag als interieurbouwer aan de slag. “Het doel is om dynamisch te blijven als zaak en constant te vernieuwen. Op die manier blijft het voor de bezoeker altijd interessant.”

Verder wordt het vijftal compleet gemaakt met Peter Trimbach en Henri Donker. "Donkers is een geboren people manager en zal zich hoofdzakelijk bezig gaan houden met het personeelsmanagement, gastvrijheid en de keuken. Trimbach zal zich hoofdzakelijk gaan bemoeien met inkoop, sfeer en techniek, maar doet eigenlijk vooral mee voor spek en bonen", aldus initiatiefnemer Dirk van de Voort. "Ik denk dat ik met deze mannen een gouden team heb verzameld."

De opening van de Holy Moly Club wordt verwacht eind van dit jaar. De Holy Moly Experience opent begin 2021.



Foto: Sjak van Hoof