Struinen in de tuinen: Livestreams een blijvertje

BREDA - Bredanaars konden zondag 6 september terecht bij Struinen in de Tuinen. Mede dankzij de flexibiliteit van alle hosts, optredende acts en ondersteunende vrijwilligers was het een bijzondere editie.

“We hebben dit jaar een groter beroep moeten doen op alle vrijwillige deelnemers om Struinen in de Tuinen op een veilige manier door te laten gaan'', aldus de organisatie. ''Zo konden we toch aan alle Coronamaatregelen te voldoen. We zijn ontzettend blij dat onze achterban zich hier met veel enthousiasme voor heeft ingezet. Hierdoor hebben we samen een mooi festival neergezet”, besluit de organisatie van Struinen in de Tuinen.

Online struinen

Nieuw dit jaar was het struinen langs livestreams. Deze streams werden naast de fysieke optredens in de programmering opgenomen. Zo waren er diverse acts ingepland die door Coronamaatregelen niet konden optreden. Dankzij de livestreams konden deze acts uitwijken naar een online variant. De optredens werden goed bezocht via de site. Vanwege dit online succes zullen de livestreams de komende jaren terugkeren.

Struinen in de Tuinen is een initiatief om amateurkunsten een podium te bieden. Buitenlocaties worden tijdelijk omgetoverd tot podia voor optredens. Het is niet alleen voor muzikanten. Ook dansers, theatermakers en dichters kunnen deelnemen.