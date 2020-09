Op speurtocht door de stad met de gloednieuwe Breda City Game

BREDA - Deze monumentendagen is er één ding gloednieuw in Breda, en dat is de Breda City Game. De organisatie van Open Monumentendagen Breda heeft een soort escaperoom door Breda ontwikkeld om bezoekers op een unieke manier kennis te laten maken met de stad.

Aankomend weekend wordt de Breda City Game gelanceerd. Het spel draagt de mysterieuze naam 'Credo, het verborgen pad van Breda.' Organisator en illustrator Annelies Diks vertelt er vol enthousiasme over. "Met de City Game hebben we echt een uitstapje ontwikkeld. Het is een online game die je thuis begint, en waarbij je als hoofdrolspeler wordt meegenomen in een mysterieus verhaal. Door puzzels en raadsels op te lossen en steeds naar andere plekken in Breda te gaan, ontdek je de stad op een unieke manier." De City Game is speciaal ontwikkeld voor groepen. "We hopen echt dat gezinnen en vriendengroepen ermee op pad gaan. Je kunt de game ook alleen spelen, maar met meerderen zie je natuurlijk altijd meer en zijn de raadsels sneller op te lossen!"

De ontwikkeling van de City Game is uniek in Nederland. "We hebben hier eigenlijk om twee redenen voor gekozen", legt Diks uit. "Allereerst willen we zorgen dat mensen de monumenten coronaproof kunnen ontdekken. Dat is met deze game die op ieder moment te spelen is, zeker het geval. En tegelijkertijd willen we ook ons bereik vergroten. De game is ook volledig online te spelen, dus overal op de wereld is Breda vanaf dit weekend op deze bijzondere manier te ontdekken."

De City Game vind je vanaf dit weekend op www.credobreda.nl en is gratis te spelen. "Hij blijft de komende jaren beschikbaar, dus ga vooral niet per se dit weekend meteen op pad. Kies een moment dat voor jou handig is, en vermijdt zo drukke plekken."