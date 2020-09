Wereldberoemd in Breda: Bewonder de portretten dit weekend bij Brack

BREDA - Rondom Open Monumentendagen worden op verschillende plekken in Breda ondanks de gesloten monumenten toch enkele kleine activiteiten georganiseerd. Zo bewonder je dit weekend de tentoonstelling 'Wereldberoemd in Breda' van fotograaf Emile Waagenaar op het monumentale terrein van BRACK.



In de jaren ‘90 fotografeerde Emile Waagenaar in opdracht van het toenmalig Breda’s Museum kleine bedrijfjes die veel Bredanaars kennen, begrippen in de stad. Typisch Bredase zaken, die zoals burgemeester Paul Depla verwoordde: “Van groot belang zijn voor de identiteit van de stad.” Toen Ina Rhee van de Radiobeurs aan de Karnemelkstraat in 2017 stopte, vroeg het stadsarchief Waagenaar ook haar ‘te documenteren’. Veel winkeltjes voldeden aan hetzelfde profiel en bieden al jaren internet en de grote ketens het hoofd. Het project Wereldberoemd in Breda was geboren. Een mandarijntje van groenteboer Wout, een frietje van de Fer of een glimlach naar de beer van Hesemans: allemaal trotse ondernemers die in het DNA van de stad zitten.



De nieuwe portretten die Waagenaar in 2019 – 2020 maakte, werden officieel opgenomen in de collectie van Breda die door het stadsarchief wordt beheerd. In samenwerking met Graphic Matters (3sec.gallery) en BRACK worden de portretten tijdens de Open Monumentendagen op 12 en 13 september getoond op het terrein van BRACK (Speelhuislaan 175).

BRACK is gehuisvest in één van de laatste monumentale hallen van Machinefabriek Breda (Backer en Rueb). Dat industrieel erfgoed bekijk je van dichtbij tijdens een bezoek aan de tentoonstelling Wereldberoemd in Breda.