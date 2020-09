Kinderboekenschrijver Jacques Verzijl: 'Dit boek is leuk voor kinderen en doorbreekt de taboe rond Alzheimer'

BREDA - De Twee Vergeetachtige Heksen is een boek geschreven door Jacques Verzijl. Het gaat om een kinderboek, maar wel met een belangrijke achterliggende gedachte: de ziekte van Alzheimer. ''Het boek is natuurlijk niet al te serieus. Het is wel voor kinderen. Alzheimer speelt een rol, maar het gaat voornamelijk om fantasie'', aldus Verzijl.

''Het begon allemaal met het voorlezen van boeken aan mijn kinderen'', vertelt Verzijl. ''De kinderen vonden de verhalen dan weleens saai. Ik begon daarom zelf verhalen te verzinnen. Dat ging de volgende dag dan weer verder, maar soms was ik de draad kwijt. Mijn kinderen herinnerden mij er dan aan waar ik gebleven was.''

Die verhalen ging hij later ook uitwerken op de computer. Uiteindelijk had Verzijl zo'n 20 tot 25 verhaallijnen. ''Lange tijd heb ik hier niets mee gedaan. Totdat mijn kinderen ook zeiden: 'Misschien toch leuk als je dat wel doet'.'' En zo geschiedde ook. Via uitgeverij Boekscout bracht hij het boek uit.

Vader

De reden dat Alzheimer als een rode draad loopt heeft toevallig ook te maken met de vader van Verzijl. ''Hij heeft de mooie leeftijd van 94 jaar bereikt. Helaas kreeg hij laat in zijn leven wel te kampen met Alzheimer. Er is hier nog steeds een taboe rondom de ziekte. Met dit boek hoop ik dat weer wat te kunnen doorbreken.'' Via Alzheimer Nederland hoopt hij dit kracht bij te zetten. Verzijl nam contact met ze op en de organisatie is momenteel bezig om de mogelijkheden te bekijken. Wellicht dat er zo meer publiciteit voor het boek kan komen.

Op zaterdag 12 september om 15:00 uur is Jacques Verzijl aanwezig in de boekhandel Van Kemenade & Hollaers. Geïnteresseerden kunnen met hem een praatje maken en een handtekening ontvangen. Het boek is sinds 28 augustus verkrijgbaar via Boekscout, bol.com en in diverse boekhandels.