D66 Breda wil met lawaaiflitsers de enorme geluidshinder van motorvoertuigen bestrijden

BREDA - Faissal Boulakjar, vice-fractievoorzitter van D66 Breda, wil met behulp van lawaaiflitsers de enorme geluidshinder van motorvoertuigen in Breda bestrijden. "De overlast is vooral voor mensen in het centrum van Breda een grote ergernis."

Volgens Boulakjar neemt de laatste jaren de geluidshinder van motorvoertuigen in Breda flink toe. "Steeds vaker maken bestuurders van bepaalde motorvoertuigen onnodig veel geluid tijdens zogenaamde ‘parade-ritjes’". De overlast is vooral voor mensen in het centrum van Breda een grote ergernis. "Voor ouders met kleine kinderen en kwetsbare ouderen is het een verschrikking."

In het verleden zijn er over dit onderwerp al schriftelijke vragen gesteld. Boulakjar stelt dat vóór de zomervakantie er door het college aangegeven werd strenger te controleren en handhaven op dit soort geluidsoverlast. Daarom denkt hij, samen met D66 Breda, graag mee en kijkt naar kansen en mogelijkheden. In Parijs en Rotterdam lopen nu pilots met zogenoemde ‘lawaaiflitsers’. Luidruchtige weggebruikers kunnen daar worden opgespoord door slimme flitspalen die een te hoog decibel-uitstoot meten. Vervolgens kan met politie-camera’s de dader worden opgespoord. Door middel van kunstmatige intelligentie wordt de privacy van omstanders gewaarborgd.

"Gezien het gegeven dat Breda een smart-city wil zijn en veiligheid hoog in het vaandel heeft staan, heb ik vragen gesteld aan het college." Zo wil Boulakjar onder andere weten wat de ontwikkelingen zijn van het aantal geluidsovertredingen met voertuigen, of er in de ‘corona-zomer' meer meldingen geweest van geluidshinder zijn geweest en wanneer de pilots in Parijs en Rotterdam succesvol blijken of het college dan bereid is hier in Breda mee aan de slag te gaan.