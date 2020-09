Lonka viert 100-jarig jubileum met kunstwerk in Breda

BREDA - Lonka viert dit jaar haar 100-jarig jubileum. De Brabantse zoetwarenfabrikant heeft ter ere van deze bijzondere mijlpaal een ‘Blind Wall’ gevelkunstwerk van de Bredase beeldend kunstenares Mariëtte van der Meer onthuld. Het kunstwerk is te zien in de Pioenroosstraat in de wijk Zandberg-Oost, op de plek waar van 1920 tot 1965 de eerste fabriek van ‘London Caramel Works’ heeft gestaan.

Mariëtte van der Meer, werkzaam en woonachtig in Breda, creëerde en schilderde verschillende panelen die in lagen zijn aangebracht op de muur. De panelen stellen een koffiemoment met de lekkernijen van Lonka voor. Ook het bekende ‘Lonka meisje’ mocht niet ontbreken in het kunstwerk. Als icoon van Lonka siert zij vanaf de jaren twintig de populaire bewaarblikken en is ze te zien in communicatiecampagnes. Het werk is onderdeel van het streetart museum Blind Walls Gallery.

Onthulling door oudste medewerker



Het kunstwerk is vrijdag onthuld door Lonka’s oudste medewerker mevrouw Annie Vergouwen. Zij trad in 1968 in dienst bij Lonka en is inmiddels 52 jaar werkzaam in de fabriek.

”Ik ben nog altijd trots en dankbaar dat ik met veel plezier bij Lonka mag werken'', aldus Vergouwen ''Na ruim vijftig jaar ga ik nog elke dag met veel plezier naar mijn werk en zie ik enorm op tegen de dag dat ik moet stoppen. Dit kunstwerk markeert de bijzondere, eerste periode in de geschiedenis van Lonka.”

Onthulling

''Er was een mooie opkomst en de mensen waren zeer enthousiast'', aldus Brand manager, Iris Bommers. ''We hadden een aantal sprekers die onder andere dingen vertelden over de historie van Lonka. Die historie is er natuurlijk volop na 100 jaar.''

Koesteren van klein geluk

Lonka grijpt haar 100-jarig jubileum tevens aan om Nederland bewuster te maken van een fenomeen waar het merk zelf groot mee is geworden: ‘het kleine geluk’. “Klein geluk overkomt je, maar je moet het wél zien”, zegt Maaike Maagdenberg, Marketing Director bij Cloetta waar Lonka onderdeel van is. Zo'n klein momenten van een kopje thee of koffie zijn in de beleving van Lonka zegt Iris Bommers er nog over. ''Vandaar dat wij de slogan: Extra genieten van koffie of thee, daar hoort Lonka bij hanteren.''



