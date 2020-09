Aan de keukentafel met Jan Siemons: "Onzekerheden kun je ook als uitdaging zien"

BREDA/ ZUNDERT - Breda is een dynamische stad die bruist van de ondernemers. Maar wat drijft hen? Wat is hun motivatie? En waar liggen zij ‘s nachts van wakker? In ‘Aan de keukentafel met’ gaan we in gesprek met lokale ondernemers. Deze week Jan Siemons.

Club Diana (voorheen Sauna Diana) is een luxe bordeel in Zundert, opgericht in 1978, en begonnen door de ouders van Jan Siemons. Het kreeg in de jaren '80 en '90 vooral bekendheid door de aanwezigheid van hun ploegbus in de Tour de France.

Hoe is Sauna Diana eigenlijk ontstaan?

"Mijn ouders hadden een boerenbedrijf. Een zus van mijn vader had een café in België, net over de grens. Daar werkten dames, maar dat was eigenlijk niet toegestaan. Zij attendeerde mijn ouders op het feit dat er zo'n café vrijkwam in Wuustwezel. Daar zijn ze toen van start gegaan, maar na een aantal jaren zijn ze in Nederland begonnen omdat het vestigingsklimaat daar gunstiger is. Iemand had nog neonletters liggen van een café dat Diana heette. Om kosten te besparen, is het toen die naam geworden. Er zat dus niet echt een groot marketingidee achter. In het begin hadden mijn ouders het boerenbedrijf er ook nog gewoon naast."

Waarom is de naam op een bepaald moment gewijzigd in Club Diana?

"Eind jaren '70 en begin jaren '80 was hier in de grensstreek, en vooral over de grens, een sauna negen van de tien keer een bordeel. In de loop der jaren is dat een beetje achterhaald, bij een sauna denk je nu toch meer aan welness. Dat is de reden dat de naam in 2014 veranderd is in Club Diana. Want we kregen hier nog wel eens mannen van een jaar of 30 aan de deur met een tasje met handdoeken die echt dachten dat het een sauna was."

Club Diana dankt zijn naamsbekendheid mede aan de wielersport. Hoe is dat zo gekomen?

"Dat komt voort uit de liefde voor de wielersport in de familie. Op een gegeven moment gingen mijn ouders wielervereniging Zundert sponsoren. Ik en mijn twee broers koersten ondertussen bij de Nieuwelingen en we gingen ook steeds meer wedstrijden rijden in België. Begin jaren '80 was het omkleden echt een ramp. Dat moest altijd in de auto gebeuren of bij mensen thuis. Toen kwam mijn vader met het idee om een dubbeldekker te kopen. Hij maakte er boven een bad in en beneden een gasstel zodat mijn moeder pannenkoeken kon bakken. Achter in de bus konden de fietsen hangen. Zaterdag- of zondagochtend verzamelden de renners zich bij ons en zo is het hele verhaal rond de bus ontstaan en vooral onze naamsbekendheid. Het was een van de eerste bussen in het peloton. Het grappige daarvan? Iedereen kende Sauna Diana, maar het overgrote merendeel van de mensen is er nooit geweest. Maar gelukkig hebben we nog steeds wel iedere dag klanten hoor."

Hoe is Jan zelf in het bedrijf gekomen? Ging dat automatisch?

"Ik ben zeven jaar beroepswielrenner geweest. Begin jaren '90 kwam, zo bleek achteraf, epo in het peloton. De Nederlandse generatie wielrenners had daar helemaal geen weet van en we fietsten ineens tegen duistere krachten waar je niet van kon winnen. Ik kon nog bijtekenen bij de ploeg waar ik toen zat, maar dat heb ik niet meer gedaan. Het afzien werd zo groot en ben daarom al op 28-jarige leeftijd gestopt als wielrenner. Het jaar erop zat ik in de zaak van mijn ouders, samen met mijn twee broers. Pa en ma hebben zich daarna vrij snel teruggetrokken. Die opvolging is eigenlijk vanzelfsprekend gegaan."

Jan leidt thans Club Diana met zijn broer Ruud. De andere broer, Marc, overleed in april 2002 op 35-jarige leeftijd aan kanker.

Hoe is de rolverdeling binnen het bedrijf?

"We hebben ieder onze eigen taak en dat gaat goed. Ruud werkt meer in de bar en ik houd me meer bezig met de administratie en de boekhouding. Wij zijn wel twee verschillende personen. Ruud is veel doordachter, die neemt niet zomaar een beslissing. Ik wil nog wel eens impulsief te werk gaan. In die zin lijk ik op mijn vader. Het ondernemen deed hij gevoelsmatig, ook toen hij het boerenbedrijf nog had. De ene keer pakte dat goed uit en de andere keer was het een fiasco."

Jan heeft er met name van staan te kijken hoe zijn ouders in hun laatste jaren de inmiddels luxere bus verhuurden aan profploegen. "Mijn vader en mijn moeder spraken geen woord over de grens, maar ze zaten wel met bijvoorbeeld de Italiaanse wielrenner Mario Cipollini in die bus." Nog een anekdote: "De zussen van mijn vader waren nogal katholiek gelovig. In het najaar gingen mijn ouders met ooms en tantes en aanhang daarvan naar Lourdes. Met die Sauna Diana-bus. Dat was nog het oude exemplaar, die dubbeldekker. Die was eigenlijk niet vooruit te branden. Zat geen airco in, geen toilet. Mijn broers schreven de route op een papiertje en dan waren ze een week weg. Een beetje als avonturiers."

Hoe kijk je naar de toekomst van Club Diana?

"Ruud en ik hebben allebei kinderen, maar momenteel vinden we het nog te vroeg om na te denken over eventuele bedrijfsopvolging. Het legale gedeelte van deze branche neemt heel erg af, het illegale deel zie je toenemen. Ik vind zelf dat de overheid hierin wel tekortschiet qua handhaving. Ik durf niet te zeggen of Club Diana over tien of vijftien jaar nog bestaat. Door de corona is het ook een onzekere tijd natuurlijk. We zijn daardoor ook vier maanden dicht geweest, want die anderhalve meter is in onze branche natuurlijk heel erg lastig. We mogen nu weer open zijn, maar je merkt wel dat het bij dames en klanten toch wel impact heeft gehad. Al die onzekerheden kun je natuurlijk ook als een uitdaging zien.”

In de tussentijd wordt geld wat vrijkomt geïnvesteerd in de club. "Dat is altijd onze filosofie geweest. Club Diana is altijd een onderneming geweest, dat als bedrijf goed geleid moet worden. "In het verleden hebben we ook veel verbouwd en gedaan. We hebben een bepaalde standaard natuurlijk. Dan moet je financieel alle zeilen bijzetten om dat niveau te handhaven. Je wilt voorkomen dat dingen gaan verouderen. Als een kamer gedateerd raakt, moet je in actie komen. Het zijn ook geen IKEA-slaapkamers die wij gebruiken natuurlijk."

Naam:

Jan Siemons (56)



Functie:

Directeur/eigenaar



Burgerlijke staat:

Relatie met Iris in een samengesteld gezin met dochter Anne en de jongens Marijn en Sander



Hobby's:

"Fietsen en lezen. Dat laatste doe ik eigenlijk alleen tijdens vakanties, maar door Covid-19 lees ik nu wat meer. Ben toevallig nu bezig met het lezen van 'Morgan, een liefde'. Dat is een boek van een vriend van mij, Bas Steman. Het is een autobiografische roman en gaat over reïncarnatie. Bas werkte vroeger bij SBS6 en op een dag gingen ze daar een keer parachutespringen. Toen kreeg hij een paniekaanval. Door te graven in het verleden kwam hij erachter dat zijn leven op onverklaarbare wijze verwikkeld is met Morgan, een soldaat uit de jaren '40."