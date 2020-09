Leerlingen en studenten lossen vraagstukken op tijdens tweede challenge 'Gezond 100'

BREDA - De tweede Challenge 'Gezond 100' is maandag 14 september gestart. De leerlingen en studenten die dit jaar deelnemen aan de Challenge ‘Gezond 100’ komen van de Newman (Vmbo en HAVO), Curio (Vmbo en MBO) en Avans Hogeschool.

De organisatie is in handen van zorgorganisaties, onderwijs, ondernemers en de Gemeente Breda die samenwerken in een werkgroep ‘Werkend Leren’. Amphia, Thebe, Surplus en de gemeente presenteren in een pitch hun concrete vraag aan de leerlingen en studenten. Daarna gaan ze in groepen aan de slag met het door hen gekozen vraagstuk.

De vragen

De zorgpartners Amphia, Surplus, Thebe en Gemeente Breda brengen ieder een vraagstuk in. Amphia vraagt; Hoe kan E-health helpen bij effectieve communicatie tussen zorgaanbieder en patiënt? Surplus stelt de vraag: Hoe dienen jongeren te worden betrokken zodat ze gezond in dev maatschappij blijven staan? Thebe daagt de leerlingen en studenten uit met de vraag: Op welke manier kunnen verschillende generaties elkaar beter vinden in de digitale wereld? En tenslotte brengt de gemeente de volgende vraag in: Wat moet de gemeente doen zodat ouderen zelf aan hun gezondheid blijven werken?

De leerlingen werken tweeënhalve maand aan innovatieve én praktische oplossingen. In deze periode kunnen ook ondernemers of andere professionals aanhaken en meewerken aan de oplossing. De groepen presenteren hun resultaten in december.