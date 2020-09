Bredanaar Dolf Chong fietst honderden kilometers door Afrika om geld op te halen voor Amref flying Doctors

BREDA - In 2021 is er weer een editie van Africa Classics. Dit is een wielren/fietsevenement waarbij geld wordt opgehaald voor Amref flying Doctors. Bij Amref wordt er gewerkt aan een gezonde en leefbare omgeving voor mensen in Afrika. Dolf Chin See Chong van PZC Breda deed al twee keer mee aan deze zware rit. Ook zal hij in 2021 deelnemen aan het evenement dat plaatsvindt in Malawi. Hij verteld over het doel en de ervaring uit zijn eerdere deelnames.

In 2016 deed Chong voor het eerst mee aan het evenement dat destijds plaatsvond in Tanzania. ''Ik ben me eerst in gaan lezen over het onderwerp en het doel. Uiteraard wil ik wel weten waar het geld naartoe gaat en wat dit doel precies doet. Hierna ben ik me ook gaan verdiepen in de sporten en het trainen. Ik was eigenlijk helemaal geen fietser of wielrenner. Het is nog al een aanslag op je lichaam ook. Ik moest 700 kilometer fietsen in zes dagen. Dit was door los zand, dus naast het aantal kilometers bemoeilijkt dit het fietsen nog meer. Dan heb je nog te maken met een hoge temperatuur die je lichaam niet gewend is en de hoogtes waarop je fietst. Hiernaast heb ik ook veel moeten trainen natuurlijk.''

Het mooie aan dit goede doel vindt Dolf dat het transparant is. ''Je kunt zien waar het geld naartoe gaat tijdens je tocht.'' Naast het feit dat je dus fietst in een Afrikaans land kom je ook langs de delen waar het geld naartoe gaat. Dolf is zelf bijvoorbeeld op een meisjesschool geweest. ''Meisjes zijn hier minderwaardig en worden op jonge leeftijd uitgehuwelijkt. Door deze scholen gebeurd dat niet langer, ze kunnen hier tot hun 21 blijven en hebben zo een opleiding waardoor ze voor zichzelf kunnen zorgen. Daarnaast krijgen ze hier eten en drinken.'' Dolf geeft verder aan dat op de meisjesscholen jongens wel gewoon welkom zijn. ''Het is zelfs goed als ze hier ook heengaan. Zo scheppen de jongens en meiden een normale band, worden ze gewoon verlief op leeftijdsgenoten en wordt de afstand kleiner. Deze nieuwe generatie groeit zo samen op en worden dan steeds meer gelijk van elkaar.''

Oeganda

In 2018 nam Chong nogmaals deel aan Africa Classics, dit keer in Oeganda. ''Dit keer ging het al wat beter, ik wist al deels wat ik kon verwachten. Er is dan ook meer tijd om te genieten van de locatie. Dit is ook een doel van Africa Classics. Naast geld ophalen is het een tocht waar je ziet wat er zich afspeelt in zo'n land en daarnaast zie je veel mooie stukken natuur. Ook fysiek ging het al een stuk beter.'' Ook hier zag Dolf weer een initiatief dat voortkwam uit ingezameld geld. ''Er was hier een bevallingskliniek. Dit was een soort grote gymzaal, maar wel met de nodige voorzieningen. Dat is toch alweer een mooie upgrade ten opzichte van een tentje zonder water. De kans van overlijden van zowel de moeder als het kind tijdens een bevalling is ook meteen een stuk kleiner.''

Naast een hele mooie en goede ervaring was het ook zwaar. ''Je ziet daar ook kinderen van vijf met een baby in hun hand waarvan de ouders zijn omgekomen. Of kinderen van tien die les geven aan kinderen van zes, dat is gewoon verschrikkelijk.'' En dan laat Dolf de ergste verhalen nog weg.

Voor het sponsoren van Dolf kun je terecht op: https://www.africaclassic.nl/dolf-chin-see-chong-de-vrijbuiters-2



Dolf Chin See Chong