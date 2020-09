Scholen NAC Street League klaar voor komend seizoen



BREDA - NAC Maatschappelijk heeft donderdag 17 september de begeleiders van de scholen die deelnemen aan de NAC (junior) Street League seizoen 2020/2021 ontvangen in het Rat Verlegh Stadion. De ervaren deelnemende scholen maakten kennis met de debutanten en deelden ervaringen. Samen blikten ze terug op afgelopen jaar en het komende seizoen van de NAC (junior) Street League.

Begeleiders van scholen die deelnemen aan de NAC (junior) Street League zijn klaargestoomd voor komend seizoen. De straatvoetbalcompetitie van Breda wordt georganiseerd voor de groepen 7 en 8 van Bredase basisscholen en jongens en meiden uit klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.

Begeleiders van deelnemende scholen kregen de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met elkaar en kennis te maken met de debutanten, workshophouders en scheidsrechters. De onderwerpen sportiviteit en respect zijn behandeld door interactieve spellen welke het een erg geslaagde middag maakten.

Debutanten

Er starten maar liefst drie nieuwe basisscholen in de NAC Junior Street League, KBS Olympia, SO Het Kasteel en de Internationale School Breda. De nieuwkomer binnen het middelbare onderwijs in de NAC (Ladies) Street League is het Stedelijk Gymnasium. Zij zijn warm onthaald op de bijeenkomst en iedereen kijkt uit naar de sportieve voetbalkwaliteiten die zij kunnen laten zien binnen de competitie.

Seizoen 2020/2021

Donderdag 1 oktober begint de NAC (Junior) Street League met de jaarlijks terugkerende Kick-off. Daarna start de competitie voor de basisscholen op dinsdag en voor de middelbare scholen op donderdag. Door het jaar heen worden er in samenwerking met verschillende partners relevante workshops voor het gehele leerjaar gehouden en vinden er maatschappelijke challenges plaats.Tijdens de Finaledag krijgen de scholen nog een allerlaatste keer de kans om de strijd met elkaar aan te gaan en zich tot kampioenen te kronen.